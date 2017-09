Bayern München zet Ancelotti aan de deur XC

15u29 6 Photo News Buitenlands Voetbal Bayern München heeft coach Carlo Ancelotti ontslagen. Dat de club uit Beieren afscheid neemt van de Italiaan, is ook geen echte verrassing te noemen. 'De Rekordmeister' staat in de Bundesliga pas derde achter Borussia Dortmund en Hoffenheim. Gisteren ging Bayern nog met 3-0 onderuit op het veld van PSG.

Vandaag vond er een crisisoverleg plaats en de 3-0-pandoering in het Parc des Princes is de druppel gebleken. Het ontslag van Ancelotti hing gisteren al in de lucht. "Hier moeten we over praten en consequenties uit trekken", aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Ik weet dat ik kritiek zal krijgen, dat is ook prima'', klonk het na afloop nog bij de Italiaanse coach. "We hadden gewoon niet de kracht om hun counters aan te pakken. Voor rust hadden we de wedstrijd onder controle en kregen we kansen, maar waren we niet gevaarlijk genoeg. De balans ontbrak. PSG loerde de hele wedstrijd op de counter en dat kregen we niet onder controle'', zuchtte hij.



Ancelotti nam vorig seizoen het roer over van Pep Guardiola. De 58-jarige Italiaan pakte meteen de titel, maar ging er in de kwartfinales van de Champions League uit tegen Real Madrid. Daarnaast sneuvelde 'de Rekordmeister' tegen Dortmund in de halve finale van de Duitse beker.



De Italiaanse coach was eerder aan de slag bij onder meer Real Madrid, Paris-Saint Germain, Chelsea, AC Milan en Juventus.

AP

REUTERS

REUTERS