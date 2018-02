Batsman, de joker van Dortmund Iedereen smult van Batshuayi en zijn vliegende start Kristof Terreur

21 februari 2018

21u01 0 Five goals, one assist—@mbatshuayi is off to a flying start with Dortmund! 🦇 Een foto die is geplaatst door null (@brfootball) op 15 feb 2018 om 21:24 CET Buitenlands Voetbal Hij nam een vliegende start. In Dortmund is Michy Batshuayi (24) box-office. Echte liefde vanaf dag één, met Batsman in de rol van de fladderende hartendief. De superheld die kleur, goals, hilariteit, emoji’s en salto’s brengt. Ook ‘Bild’ smult lustig mee van Batshi-bumm-bumm, de joker van Borussia.

Batsman begins

Op Twitter is hij een fenomeen. Een typetje dat op ludieke en een ontwapenend charmante wijze met zijn fans interageert en provoceert. Op de Deadline Day, toen hij in een ziekenhuis binnenstebuiten werd gedraaid, verstuurde hij een plagerige tweet. Een emoticon van een vleermuis, zijn handelsmerk, een blauw en een geel cirkeltje gevolgd door drie puntjes en een glurend paar ogen. Op speelse manier kondigde Batshuayi aan dat zijn tijdelijke transfer naar Borussia Dortmund zo goed als rond was. Het tellertje van de retweets en de likes begon aan een ongelooflijk tempo te tikken. Vier uur later volgde er een tweede: ‘Ik heb gehoord dat er een vacature was voor de rol van Batman bij Borussia vacant was, dus heb ik beslist die job op te nemen. Hallo Bundesliga, wie gent es dir» De tweet met een slinkse verwijzing naar voorganger Pierre-Emerick Aubameyang, ook dwepend met Batman, werd zijn populairste tweet ooit: meer dan 16.100 retweets, 1320 reacties en bijna 53.000 likes. Over de Duitse spellings –en grammaticafouten struikelde niemand. Het aantal volgers nam alleen maar toe: plus 250.000. Tjing, tjing. De populariteit van een Eden Hazard (5,2 miljoen volgers) heeft Batshuayi op het grimmige medium nog lang niet bereikt, maar na zijn transfer wipte hij bijvoorbeeld wel over Kevin De Bruyne (1,3 miljoen). Vooral omdat hij meer aanspreekt. Hij spreekt de taal van de millenial. Met veel emoji’s, veel slang, veel swagger en op de juiste toon.

