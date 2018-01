Batshuayi scoort voor Chelsea, dat strafschoppen (en Hazard) nodig heeft om tweedeklasser uit FA Cup te knikkeren Thomas Lissens

Bron: Eigen berichtgeving 0 Action Images via Reuters Buitenlands Voetbal Het heeft flink wat moeite gekost, maar Chelsea stoot toch door naar de vierde ronde van de FA Cup. De 'Blues' moesten vanavond een replay spelen tegen tweedeklasser Norwich City en daarin hadden ze strafschoppen nodig (de wedstrijd zelf was op 1-1 geëindigd, red.). Michy Batshuayi startte in de basis en scoorde ook de 1-0, maar toch greep de 24-jarige Rode Duivel zijn 'laatste kans' niet met beide handen.

Batshuayi was de enige Belg in de basis -Hazard en Musonda startten op de bank, Courtois mocht vanuit zijn luie zetel de match volgen. Maar in het spel kon 'Batsman' niet verstoppen dat hij toch wat matchritme mist. De Rode Duivel verloor veel duels, was slordig in de combinaties en leed gewoon te vaak balverlies. Kansen kon Batshuayi amper creëren en als dat dan toch eens leek te lukken, op assist van de bedrijvige Kenedy, dan werd onze landgenoot misschien wel onterecht afgevlagd.

Zou Conte bij rust dan toch maar Morata brengen? In een blamage had niemand op Stamford Bridge zin en bovendien deed Norwich het niet slecht. De flegmatieke Italiaanse trainer van Chelsea besloot om nog even de kat uit de boom te kijken en hij liet Batshuayi staan. Voetballend bleef het stroef lopen voor de ex-spits van Standard en Marseille, maar tien minuten na rust deed 'Batsman' dan toch waar het beste in is: scoren. Kenedy bracht voor vanaf links, Batshuayi ontsnapte aan de aandacht van zijn bewaker en duwde het leer van dichtbij in het dak van het doel. Een last viel van de schouders, bij spits en fans.

Afscheidscadeau?

Tien minuten voor tijd stond Batshuayi zijn plaats uiteindelijk af aan Morata. Was zijn treffer -toch nummer zeventien voor 'Batsman' in vijftig duels voor de 'Blues'- een afscheidsgeschenk voor de club die hij vorig jaar ook kampioen maakte met een treffer tegen West Brom? Niet echt, zo bleek. In de slotseconden van de extra tijd kopte de 19-jarige Jamal Lewis, volledig uit het oog verloren door David Luiz, de 1-1 immers nog voorbij Caballero. Verlengingen, dus.

Daarin zocht Willian al snel een strafschop, maar de ref én videoref beslisten om de bal niet op de stip te leggen. Hazard mocht nog invallen, maar het waren Willian en Morata die nog dicht bij een treffer kwamen in de eerste verlenging. Norwich-doelman Angus Gunn hield Chelsea echter van een tweede goal. Die viel ook in de tweede verlenging niet, terwijl Pedro en Morata wel nog allebei hun tweede geel kregen.

Chelsea begon dus met z'n negenen aan de strafschoppenreeks. Willian scoorde meteen, terwijl Caballero de elfmeter van Oliveira uit zijn doelvlak zweefde. De rest bleef daarna foutloos en uiteindelijk was het Hazard die de beslissende elfmeter mocht omzetten. Chelsea bekert voort, al kostte het vanavond véél meer moeite dan verwacht.

