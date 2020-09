Batshuayi al uitgeschakeld in League Cup na penaltythriller, Kabasele stoot wel door Redactie

16 september 2020

06u21

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Crystal Palace is uitgeschakeld in de tweede ronde van de League Cup, na een penaltythriller (11-10) tegen Bournemouth. Michy Batshuayi stond de hele wedstrijd op het veld, zijn eerste minuten sinds hij door Chelsea voor de tweede keer werd uitgeleend aan de Eagles. Christian Kabasele, invaller bij Watford, haalde het wel met penalty's van Oxford United. Thomas Kaminski kon de nul niet houden met Blackburn Rovers op het veld van Newcastle United, dat met 1-0 won.

In de tweede ronde van de Carabao Cup - sponsornaam voor wat bekend staat als de League Cup - kwamen de Premier League-clubs die niet Europees spelen voor het eerst in actie. Drie landgenoten maakten hun opwachting.

Na 90 minuten stond het nog steeds 0-0 in Bournemouth-Crystal Palace. In een spectaculaire penaltyreeks, waarin Batshuayi de tweede strafschop omzette, faalde Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) bij 11-10 onfortuinlijk voor Crystal Palace. Bournemouth degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Christian Benteke ontbrak bij Crystal Palace vanwege een voetblessure.

Kabasele viel tijdens de rust in voor Watford tegen Oxford United. Op dat moment keek Watford tegen een 1-0-achterstand aan. Watford wist toch nog een penaltyreeks uit de brand te slepen. Daarin gingen de drie eerste strafschoppen van Oxford de mist in.

Thomas Kaminski stond 90 minuten in het doel bij Blackburn Rovers, dat op bezoek ging bij Newcastle United. In de 35ste minuut was hij kansloos bij een doelpunt van Fraser (1-0). Blackburn kan zich nu volledig focussen op de Championship.