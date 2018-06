Basisspeler Vormer keert tegen Italië bal van de lijn en speelt opnieuw gelijk met Oranje Mike De Beck

04 juni 2018

22u36 0 Buitenlands Voetbal Na zijn debuut tegen Slovakije mocht Ruud Vormer vanavond een eerste keer starten bij Oranje. De middenvelder van Club Brugge kon echter niet zegevieren tegen Italië na een nieuw gelijkspel in een oefenwedstrijd (1-1). De Gouden Schoen voorkwam wel een eerdere achterstand omdat hij nog een bal van de lijn keerde. Na 70 minuten zat de wedstrijd van de gewisselde Vormer er ook op.

"Je ziet dat hij zich ontwikkeld heeft." Ronald Koeman was duidelijk overtuigd van de prestaties die Ruud Vormer tegen Slovakije op de mat legde. Na zijn invalbeurt mocht de 30-jarige Nederlander namelijk een eerste keer starten voor Oranje. Die eer viel ook Marten De Roon te beurt, want ook de speler van Atalanta mocht voor het eerst starten. Een onuitgegeven middenveld dus voor het Nederlandse elftal.

Dat was er ook wat aan te zien. Nederland was helemaal nergens en Italië stapelde de kansen op. Na drie minuten was het al raak voor de Azzurri, maar de treffer van Belotti ging niet door vanwege buitenspel. Het mocht een wonder heten dat Italië aan de rust niet op voorsprong stond. Verdi, Cristante en opnieuw Belotti konden niet scoren. De Nederlandse organisatie was helemaal zoek.

Dé fase van Ruud Vormer viel echter net voor de rust. Op een hoekschop stond de middenvelder van Club Brugge op de goede plek om de kopbal van Verdi, en de dreigende 1-0, van de lijn te keren. Meteen daarna spurtte de gretige Vormer naar de overzijde waar hij seconden later op doel besloot. Er werd echter gefloten na een aanvallende fout van Memphis en Vormer kreeg daarbij ook een gele kaart omdat hij na het fluitsignaal toch naar doel trapte.

Koeman kon niets anders doen dan ijsberen langs de zijlijn. De bondscoach zat kennelijk met heel wat vragen in zijn hoofd en die werden niet beantwoord in de tweede helft. Het tempo was nu helemaal verdwenen uit de wedstrijd. Vilhena trapte nog wel over na een prima voorzet van Vormer.

Enter Simone Zaza. De man die nog steeds bekendstaat om zijn bizarre penaltymisser op het EK in Frankrijk stond slechts een vijftal minuten op het veld wanneer hij het leer in doel flikkerde. Net voor de neus van een weinig alerte Virgil van Dijk. Twee minuten later mocht Ruud Vormer gaan rusten, Steven Berghuis was zijn vervanger.

Heel even flakkerde de hoop nog wat op bij Nederland wanneer Domenico Criscito de doorgebroken Ryan Babel neermaaide. De speler van Zenit mocht dan ook gaan douchen en Oranje kwam dan toch opzetten. Weliswaar met slechts enkele kleine kansen, maar er ging wel dreiging vanuit. in het slot van de oefenwedstrijd kopte Nathan Ake de 1-1 tegen de touwen. Dezelfde uitslag voor Nederland dus als vorige donderdag tegen Slovakije.

Het was overigens de eerste treffer van Oranje tegen Italië op Italiaanse bodem sinds 1928. Dan toch een beetje voetbalgeschiedenis in deze partij.

