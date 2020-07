Basaksehir voor het eerst Turks kampioen: het ‘kunstmatig’ ploegje van Erdogan troeft de Grote Drie af MVS

22 juli 2020

14u59 0 Buitenlands voetbal Sampiyon! Niet Galatasaray, ­Besiktas of Fenerbahçe, wél het kleine Basaksehir kroonde zich afgelopen weekend tot kam­pioen van de Super Lig. Basaksewie? Basaksehir, het ‘kunstmatige’ ploegje van president Recep Erdogan.

Het piepjonge Medipol Istanbul Basaksehir – opgericht in 1990 – is op 62 seizoenen pas de zesde club die de Turkse oppergaai in de lucht mag steken. Liefst 54 keer was het één van de grote drie die won, slechts één keer de loef afgestoken door Trabzonspor en een keer Bursaspor. ’t Is pas de tweede keer sinds 1985 (!) dat geen van de ‘G3’ de titel pakt. Om maar te zeggen hoe uitzonderlijk de triomf van Basaksehir is.

Sinds hun ontstaan is dit hun vierde titel, na eerdere triomfen in derde klasse (twee) en tweede klasse. Sinds ze in 2014 uitkomen in de Süper Lig, eindigden ze nooit onder de vierde plek. Straf, maar dus ook kunstmatig want Basaksehir – bijnaam: de Uilen – werd groot met belastinggeld. En dat wekt nergens sympathie. Meteen weet u waarom het Fatih Terim­stadion – nochtans 17.000 zitjes groot – telkens maar karig gevuld is. Basaksehir werd groot dankzij één man: Recep Erdogan, president van Turkije en voorzitter van de AK-Partij. Dat verklaart het feloranje van de Basaksehir-truitjes, de partijkleur van AKP. Erdogan is supporter nummer één en veel, veel meer dan dat. De club is eigendom van het Ministerie van Sport, de hoofdsponsor, een ziekenhuizengroep, staat onder leiding van Erdogans lijfarts en het stadion werd gebouwd door een ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor bouwprojecten van de overheid. De voorzitter tot slot is getrouwd met de nicht van de president.

Killer van Club Brugge

Basaksehir teert ondertussen op de Premier League-ervaring van een pak (ex-)vedetten. Of wat gedacht van Gaël Clichy, Martin Skrtel, Eljero Elia, Demba Ba en Robinho? Mesut Özil (Arsenal) zou in beeld zijn. De Turken – die in 2017 Club Brugge uitschakelden in de voorrondes van de Champions League – waren dit seizoen te sterk voor Sporting Lissabon in de Europa League, en staan nu met anderhalf been in de kwartfinales, waarin ze uitkomen tegen Man United. Volgend seizoen debuteren de Uilen in de Champions League, met Erdogan op de eerste rij.