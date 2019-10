Bart Verhaeghe: “BeNeliga kan er binnen dit en drie seizoenen komen” LPB

22 oktober 2019

18u05

Bron: Le Monde 20 Buitenlands voetbal De BeNeliga. Om de zoveel maanden wordt er een ballonnetje opgelaten over het idee van een grensoverschrijdende competitie met Nederlandse en Belgische clubs. Dit keer is het Club-voorzitter Bart Verhaeghe die zich over het project uitspreekt in de Franse kwaliteitskrant Le Monde.

“België is een klein voetballand met beperkte budgetten”, zegt Verhaeghe. “Graag zouden we het eerste land worden na de vijf grote competities (België staat momenteel achtste op de UEFA-ranking, red.). Maar om in deze wereld te kunnen uitblinken, moeten we efficiënter en economischer omspringen met ons geld. Daarom zijn we samen met Nederland een competitie aan het uitwerken die het verschil met de ‘big five’ (Spanje, Italië, Engeland, Frankrijk en Duitsland, red.) moet verkleinen. Een competitie die een markt opent met 28 miljoen consumenten. Deze week staat er een nieuwe vergadering gepland. Het kan snel gaan. Als de BeNeliga er volgend seizoen niet komt, kan dat zeker gebeuren in de twee volgende seizoenen.”

Een BeNeliga dus binnen dit en drie jaar, het valt niet uit te sluiten. Eind mei vond er al topoverleg over plaats in het grootste geheim. Van Nederlandse zijde tekenden toen Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en Utrecht present. België werd vertegenwoordigd door Anderlecht, Club, Standard en RC Genk. Bedoeling is dat de nieuwe competitie tien Nederlandse en acht Belgische clubs zou tellen.

Ere wie ere toekomt: Michel Verschueren lanceerde het idee van een BeNeliga al in de jaren 90. In 2013 pleitte toenmalig Standard-voorzitter Roland Duchâtelet opnieuw voor het idee, maar uit een rondvraag bleek slechts één Nederlandse club pro.