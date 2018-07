Bari, ex-club van Jean-François Gillet, en Cesena failliet verklaard Redactie

17 juli 2018

11u54

Bron: dpa 0 Buitenlands Voetbal Twee Italiaanse voetbalclubs met een rijke traditie, FC Bari en AC Cesena, zijn failliet verklaard. Beide ploegen kwamen vorig seizoen uit in de Serie B, maar zijn genekt door financiële problemen.

Bari bestaat al 110 jaar maar omdat er geen overnemer is gevonden, dreigt het einde. De club had tot maandagavond 18 uur de tijd om zich te registreren voor een nieuw seizoen in de Serie B, maar deed dat niet. Er waren gesprekken met de eigenaar van Leeds, maar die draaiden op een sisser uit. Mogelijk zal de burgemeester van de stad, Antonio Decaro, nu een groep investeerders zoeken om de club een doorstart in de Serie D (het hoogste amateurniveau) te laten maken. "Dit is een trieste dag, niet alleen voor het voetbal in Bari maar voor de hele stad", reageerde de politicus. "Dit is een nederlaag die duizend keer harder aankomt dan een nederlaag op het veld."

Bari is de ex-club van Jean-François Gillet. De gewezen Rode Duivel verdedigde liefst elf seizoenen het doel van de Italiaanse club.

Cesena werd gesticht in 1940 en bevestigde het faillissemnet met een communiqué op zijn website. Avellino, een andere club uit de Serie B, worstelt eveneens met grote financiële problemen, maar houdt het hoofd voorlopig nog boven water.

