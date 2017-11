Barda (ex-Genk) krijgt hartstilstand tijdens training Thomas Lissens

23u14

Bron: Eigen berichtgeving 25 rv . Buitenlands Voetbal De Israëlische voetballer Elyaniv Barda heeft tijdens een training met zijn team Hapoel Beer Sheva een hartstilstand gekregen. De inmiddels 35-jarige ex-spits van KRC Genk had tijdens de training een bal op de borst gekregen en zakte vervolgens in elkaar.

De masseur van de ploeg en een ambulancier die in de buurt was, wisten met behulp van hartmassage en electroshocks Barda's hart weer in gang te krijgen, zo melden plaatselijke media. De aanvoerder van Hapoel Beer Sheva werd vervolgens met de ziekenwagen overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis, het Soroka Medical Center. Na enkele medische tests bleek zijn toestand stabiel.

"We beleefden gruwelijke momenten vandaag", tweette Alona Barkat, eigenares van Hapoel Beer Sheva. "Het was een grote opluchting toen we hoorden dat alles oké is met Elyaniv." Barda speelde van 2007 tot 2013 voor Genk.

