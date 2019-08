Barcelona onthult standbeeld van Cruijff en opent jeugdstadion met zijn naam Redactie

26 augustus 2019

09u26

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal FC Barcelona bewijst vandaag en morgen eer aan clubicoon Johan Cruijff. De Catalaanse club onthult vandaag op het plein voor Camp Nou een standbeeld voor de in 2016 overleden Amsterdammer. Morgen vindt de opening plaats van het Estadi Johan Cruijff, het nieuwe stadion op het trainingscomplex van Barcelona.

In het nieuwe stadion dat het Mini Estadi vervangt, gaat het tweede elftal van de Catalanen en de vrouwenploeg spelen. Het stadion wordt geopend met een wedstrijd tussen de teams tot 19 jaar van Barcelona en Ajax. De wedstrijd is uitverkocht.

Het stadion ligt in het Ciutat Esportiva Joan Gamper, het trainingscomplex van Barcelona. Eind vorige maand werden ook grote muurschilderingen van Cruijff rondom het complex afgemaakt. Cruijff speelde van 1973 tot en met 1978 bij FC Barcelona en was van 1988 tot en met 1996 coach bij de Catalanen. In 1992 veroverde hij met zijn team de Europa Cup 1.