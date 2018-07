Barcelona mikt op Eden Hazard, eerste contacten met entourage al gelegd Kristof Terreur in Rusland

13 juli 2018

06u36 3 Buitenlands Voetbal Spanje roept. Stiekem hoopt Eden Hazard (27) dat Real Madrid er straks nog een tweestrijd van maakt, maar tegen FC Barcelona zegt hij zeker geen 'neen'. De Catalaanse club heeft wel degelijk de eerste lijntjes uitgelegd. Stel u voor: een droomkwartet Messi-Hazard-Coutinho-Suárez.

Barcelona heeft zijn kans geroken. Twee goed ingelichte bronnen bevestigden gisteren dat Barça een mogelijke transfer van Hazard heeft bestudeerd. De eerste contacten met zijn entourage zijn gelegd. Concrete onderhandelingen lopen er nog niet, maar op de vraag of de beste Belg op dit WK interesse heeft in een verhuis naar Camp Nou, kreeg Barcelona een positief antwoord.

Hazard maakt er al een tijdje geen geheim van. Zijn kinderen en zijn gezin voelen zich goed in Londen, daar niet van, maar na zes jaar Chelsea is hij toe aan een nieuwe uitdaging. Op de Champions League na heeft hij er alles gewonnen. De sportieve stagnatie en het turbulente beleid, met trainers die komen en gaan en het uitblijven van straffe versterkingen, hebben die vertrekwens versterkt. Met nog twee jaar contract ziet hij zijn kans schoon. Hazard is klaar voor de sportieve stap hogerop. Prijzen zijn prioriteit.

Daarbij sluit hij niks meer uit. Zelfs niet FC Barcelona, de eeuwige rivaal van zijn droomclub, Real Madrid. In zijn binnenste hoopt Hazard nog altijd dat de Koninklijke in de dans springt, maar Barça doet hem eveneens fantaseren. Wie wil er niet aan de zijde van Lionel Messi voetballen, in zijn ogen de beste van deze generatie? Wie wil er geen deel uitmaken van een hemels aanvalskwartet: Messi, Hazard, Coutinho en Suárez? In een interview met beIN Sports drukte Hazard deze week nogmaals zijn liefde uit voor de Koninklijke. Zonder achterliggende bedoelingen.

Hazard: "Ik denk dat iedereen droomt van Real. Zidane of geen Zidane, dat witte shirt blijft speciaal, maar dat blauwe (dat van Chelsea, red.) past me als gegoten en ik zou het niet erg vinden om te blijven. Op dit moment heb ik geen enkel voorstel op zak." Dat was niet gelogen. Real heeft al jaren lijntjes uit liggen, maar verder dan aftastende gesprekken gingen de onderhandelingen nooit. Ook nu voorlopig niet. Real aast op een vervanger voor de aan Juventus verpatste Ronaldo, maar Hazard is niet plan A. Galácticos Neymar en Kylian Mbappé (PSG) staan er nog hoger aangeschreven, ondanks hun quasi onhaalbaarheid.

Budget

Van die aarzeling bij Real hoopt Barcelona nu te profiteren. Na het afspringen van een deal met Antoine Griezmann (Atlético) is Hazard een van de prioriteiten. Een van de weinige beschikbare sterren op de markt naast ploegmaat Willian, die ook weg wil bij Chelsea. Toch beseffen ze in Catalonië ook dat het geen makkelijke operatie wordt. De financiële slagkracht van Barcelona is niet oneindig. Sinds de verkoop van Neymar vorige zomer, voor 222 miljoen euro, spendeerde de club al ruim 350 miljoen, waaronder 160 aan Coutinho. En ook het nieuwe jaarloon van Messi - 71 miljoen bruto per jaar zonder bonussen - heeft de druk op de loonlast en de financial fair play verhoogd. De salariscondities van Hazard, zo'n 20 miljoen per jaar aangevuld met bonussen, passen sowieso perfect in het budget.

Op de hoge eisen van Chelsea heeft Barcelona echter minder grip. In Londen heet het dat hun uithangbord zelfs voor een wereldrecord niet te koop is. Op vraag van nieuwe trainer Sarri. Enkel als Hazard echt voor een transfer pusht, lijkt de club twee keer te zullen nadenken - ook uit dank voor bewezen diensten en zijn onberispelijke, menselijke houding. Sowieso zal een transfer aan de voorwaarden van Roman Abramovich gebeuren. Wordt de beste Duivel straks de duurste ooit of prijst Chelsea hem uit de markt?