Barcelona-Las Palmas gaat dan tóch door, weliswaar achter gesloten deuren Mark Caldenhoven

16u01

Bron: AD 0 Getty Images Buitenlands Voetbal De wedstrijd FC Barcelona - Las Palmas wordt dan toch gespeeld. De Catalaanse voetbalbond FCF besloot eerder op de dag het duel af te gelasten, nadat het Catalaans referendum vandaag op een chaos was uitgelopen. Nadien verspreidde Barcelona echter een mededeling dat er toch gevoetbald wordt. Intussen zijn de protagonisten aan de match begonnen, weliswaar achter gesloten deuren.

Deze middag werd er in eerste instantie beslist om de wedstrijd niet te laten doorgaan. Volgens de FCF kon de veiligheid van fans en voetballers in Camp Nou niet worden gegarandeerd. FC Barcelona vroeg eerder om uitstel van het duel, omdat de club "gezien het politieke klimaat vandaag in Catalonië de wedstrijd liever op een ander tijdstip speelt." Na overleg gaat de match uiteindelijk toch door. De Catalaanse club veroordeelt de acties "tegen de vrije meningsuiting" en besloot na de uitzonderlijke gebeurtenissen om de wedstrijd voor lege tribunes te spelen.



Vandaag zijn miljoenen Catalanen naar de stembus gegaan om over hun onafhankelijkheid te stemmen. De rechter verbood het referendum. De Spaanse politie trad vervolgens hard op om de verkiezingen tegen te gaan: er werd een school binnengevallen, stembussen werden in beslag genomen en er werden rubberkogels afgevuurd. Bij rellen zijn inmiddels meer dan 300 mensen gewond geraakt.

Een vreemd beeld in Camp Nou! #BarçaLasPalmas wordt gespeeld achter gesloten deuren. ¿¿ pic.twitter.com/M3zxQbmxhQ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 oktober 2017