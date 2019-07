Barcelona klopt zusterploeg Vissel Kobe, aanwinst Vermaelen speelt nog niet mee TLB/MMP

27 juli 2019

15u51 0 Buitenlands voetbal FC Barcelona heeft zaterdag in het Japanse Kobe een oefenduel tegen het plaatselijke Vissel Kobe met 2-0 gewonnen. Invaller Carles Perez Sayol (59. en 86.) zorgde voor beide doelpunten. Bij Vissel Kobe deed aanwinst Thomas Vermaelen, van wie in de voormiddag de overgang afgerond werd, nog niet mee.

Spanjaarden Andres Iniesta, David Villa en Sergi Samper stonden bij het Japanse team wel aan de aftrap tegen hun ex-ploeg. Bij Barcelona waren er basisplaatsen voor onder meer vaste basisspelers Ter Stegen, Alba, Busquets, Rakitic en aanwinst Griezmann. Zij werden bij de rust allemaal vervangen, waarna onder meer Umtiti, Dembélé, Malcom en nieuwkomer De Jong de tweede helft volmaakten.

Barcelona en Vissel Kobe hebben al enkele jaren een nauwe band. De Japanse club is eigendom van de Crimson Group, dat onder meer Rakuten in handen heeft en hoofdsponsor is van Barcelona. Voor de wedstrijd kondigden beide ploegen nog aan hun samenwerking verder te bestendigen. Jeugdspelers en personeel zullen tussen beide clubs uitgewisseld worden en Vissel Kobe kan gebruik maken van de know-how en scouting databases van de Blaugrana.

Het eerste interview van Vermaelen als speler van Vissel Kobe