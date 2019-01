Barcelona heeft werk voor de boeg in Copa del Rey: Levante legt Messi-loos Barça in heenwedstrijd achtste finale over de knie XC

10 januari 2019

23u20 0 Buitenlands Voetbal Barcelona heeft werk voor de boeg in de Copa del Rey. Levante won de heenwedstrijd van de achtste finale met 2-1. Ex-AA Gent-speler Moses Simon werkte de hele partij af.

Barça-coach Ernesto Valverde gunde heel wat sterkhouders rust in het bekerduel tegen Levante. Zo verschenen onder anderen Marc-André ter Stegen, Lionel Messi, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Jordi Alba en Gerard Piqué niet aan de aftrap.

En daar profiteerde de thuisploeg meteen van. Na amper drie minuten voetballen stond de 1-0 op het bord: Erik Cabaco kopte een prima aangesneden vrijschop van Ruben Rochina voorbij een kansloze Jasper Cillessen.

Enkele minuten later kwam Levante opnieuw opzetten. Emmanuel Boateng kreeg een prima schietkans, maar Cillessen liet zich deze keer niet verschalken. Nadien stootte de Ghanees andermaal op de Nederlandse Barça-doelman.

De troepen van Valverde hadden het niet onder de markt. En in de achttiende minuut tekende Borja Mayoral met een gekruist schot zowaar voor de 2-0. Gejuich alom in het Estadi Ciutat de València. Moses Simon (ex-AA Gent) en co trokken met een deugddoende voorsprong richting kleedkamer.

Iets voorbij het uur kreeg Mayoral een reuzenkans op de 3-0, maar de Spaanse spits trapte het leer via Cillessen over de kooi van de bezoekers. Wat een kans. Geen tweede van de avond voor Mayoral. De Catalanen haalden opgelucht adem.

In de slotfase probeerden de ploeggenoten van Messi de aansluitingstreffer te forceren. Met succes. De ingevallen Denis Suarez ging in de zestien tegen de grond, waarna Coutinho de daaropvolgende elfmeter wist te benutten: 2-1, meteen ook de eindstand. Volgende week donderdag volgt in Barcelona de return van de achtste finale. De Blaugrana moeten aan de bak.