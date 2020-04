Barcelona-coach Setién twijfelt er niet aan: “Messi zal zijn carrière hier beëindigen” Redactie

16 april 2020

09u17

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Eind 2021 loopt het contract van Lionel Messi bij FC Barcelona af en dat doet de Barcelona-supporters huiveren. Er heerst dit seizoen bij de Blaugrana immers meer dan ooit verdeeldheid. Barcelona-coach Quique Setién twijfelt er echter niet aan dat de 32-jarige Argentijn aan boord zal blijven.

“Ik denk niet dat wat er ook is gebeurd dit seizoen een invloed zal hebben op de beslissing of Messi bij de club zal blijven of niet. Ik ben er zeker van dat hij zijn loopbaan zal afsluiten in Camp Nou”, zei Setién bij TV3.

Messi kwam afgelopen najaar, met betrekking tot het ontslag van coach Ernesto Valverde, lijnrecht tegenover voorzitter Josep Maria Bartomeu en technisch directeur Eric Abidal te staan. Vorige maand ontstond er ook nog een polemiek omtrent de salarisverlaging van de spelers in deze coronacrisis.

Lees ook: Barça-coach Setién, die opvallende strand-achtergrond gebruikt, houdt “informele videocall” met Messi en co