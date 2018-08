Barcelona begint seizoen met een prijs en pakt in Marokko 13de Supercopa Manu Henry

12 augustus 2018

23u57 1 Buitenlands Voetbal De al o zo imposante prijzenkast is een trofee rijker. Op neutraal terrein, een primeur, pakte Barcelona vanavond de Supercopa. Sevilla bood lang weerstand, maar ging uiteindelijk met 2-1 ten onder.

Het Stade de Tanger in Marokko vormde dit jaar het decor van de Spaanse Supercopa - voor het eerst afgewerkt in één wedstrijd. Geen heen- en terugwedstrijd, dus. Barcelona had voor aanvang al een recordaantal van 12 stuks in de prijzenkast en dikte dat aantal verder aan. Met Lionel Messi, topschutter aller tijden in de Supercopa, in een belangrijke rol. De Argentijn – die al in 31 verschillende landen scoorde, maar nooit in een Afrikaans land – borstelde op slag van rust een vrije trap tegen de paal, waarna Piqué de 1-1 maar voor het intikken had. In de openingsfase had Pablo Sarabia Sevilla immers de voorsprong bezorgd. Voor Piqué overigens zijn 40ste goal in loondienst van de Catalanen. Niet min voor een centrale verdediger.

Erop en erover, en zo geschiedde na rust. Mede dankzij de wissels – Rakitic en Coutinho kwamen in de tweede helft de gelederen versterken – werd Sevilla zonder prijs terug naar Andalusië gestuurd. Al duurde het lang voor die verlossende tweede treffer viel. Flitsen van Messi bleven uit - ook de grootmeester leek bij momenten nog in vakantiemodus te vertoeven. De beslissing kwam uiteindelijk van de voet van een wereldkampioen. En hoe. Ousmane Dembélé loeierde het leder via de onderkant van de dwarsligger in doel. Een doelpunt dat de nog altijd maar 21-jarige winger zelf nog vaak zal herbekijken. Twaalf jaar na het doelpunt van Ludovic Giuly scoort er opnieuw een Fransman voor Barcelona in de Supercopa. Goed voor de titel van matchwinnaar. Sevilla maakte nog aanspraak op verlengingen, maar Ter Stegen stopte in de slotminuut een strafschop. De Supercopa reist mee naar Catalonië.