Barça trekt met tien man gelijkspel over de streep in bitsige 'Clasico', aanslag van Bale (die later gelijkmaakt) blijft onbestraft GVS/LPB/MDB

06 mei 2018

22u45

Bron: Eigen berichtgeving 15 Barcelona BAR BAR 2 einde 2 RMA RMA Real Madrid Buitenlands Voetbal Scheidsrechter Hernandez Hernandez kan zich maar beter schrap zetten. De Spaanse ref speelde vanavond een bijzonder grote rol in de Clásico die eindigde op een 2-2-gelijkspel. Eerst gaf hij geen rode kaart na een smerige overtreding van Gareth Bale (die uiteindelijk de 2-2 maakte), waarna de Spaanse scheids liet doorspelen na een fout van Suarez waaruit de 2-1 vloeide. Op de koop toe kreeg Real Madrid ook geen strafschop na een overtreding van Jordi Alba. Geen winnaars vanavond in Camp Nou.

FC Barcelona schoot het best uit de startblokken en dat resulteerde al vroeg in de 1-0. Sergi Roberto maakte gebruik van de boulevard voor hem en pikte er met een fraaie voorzet Suarez uit. Die werkte ook prima af. Gaandeweg kwam de ‘Koninklijke’ wel beter in zijn spel zodat Cristiano Ronaldo de 1-1 kon binnentikken. Niet onbelangrijk: bij die treffer sloeg de Portugees zijn enkel om. Aan de rust bleef ‘CR7’ dan ook aan de kant.

Met de rust in zicht ontaardde de partij helemaal. Bale plantte zijn studs op het achterbeen van Umtiti. Een wansmakelijke overtreding, maar het passeerde zonder kaart. Dat kon niet gezegd worden van Sergi Roberto. Na een duw van Marcelo trakteerde hij de Braziliaan op een slag. We kregen dan toch een rood karton te zien.

Gelukkig werd er daarna wel nog gevoetbald. Lionel Messi kreeg het leer met een fraaie krul door een klein gaatje in doel. Zijn zevende treffer al in een Clásico in Camp Nou. Niemand doet beter. Uitgerekend Gareth Bale (de man die altijd rood had moeten krijgen) prikte de 2-2 nog in doel. In het slot mocht Real Madrid nog aanspraak maken op een strafschop toen Marcelo werd neergehaald door Jordi Alba. Geen fout, oordeelde de scheidsrechter. Neen, het was echt niet de avond van Hernandez Hernandez. De Spaanse pers slijpt alvast de messen.