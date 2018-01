Barça (met Vermaelen) kan zowaar nog verliezen: 1-0 de boot in bij Espanyol in beker LPB

23u37

Thomas Vermaelen (links) staat er beteuterd bij na de goal van Melendo. Buitenlands Voetbal FC Barcelona heeft zijn heenmatch in de kwartfinale van de Spaanse beker verloren op het veld van Espanyol. De thuisclub won de stadsderby met 1-0.

Barça, met Thomas Vermaelen 90 minuten op het veld, leek te vertrouwen op de return van volgende week en spande zich niet bovenmatig in. Enkele minuten voor tijd werd die houding afgestraft door Oscar Melendo. De beste kans voor de bezoekers was na ruim een uur niet besteed aan Lionel Messi. De Argentijnse vedette miste een strafschop.

Voor Barcelona was het de eerste verlieswedstrijd in vijf maanden, na in 29 duels ongeslagen te zijn gebleven. De laatste nederlaag dateerde van 16 augustus, in de Super Cup tegen Real Madrid. "We wisten dat we een keer weer zouden verliezen", relativeerde Sergio Busquets het verlies. "Laten we het van de positieve kant bekijken. De tweede wedstrijd is in ons stadion. Daarin kunnen we dit goedmaken."

AFP Lionel Messi miste een strafschop.