Barça-coach Koeman dolblij met besluit Messi: "Fantastisch dat hij weer bij ons is"

11 september 2020

16u51

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Ronald Koeman vindt het 'fantastisch' dat Lionel Messi weer van de partij is bij Barcelona. "We praten over de beste speler van de wereld. Wie zou hem er niet graag bij willen hebben?", zei de nieuwe coach van de Spaanse topclub.

De Nederlandse trainer sprak voor het eerst in het openbaar sinds de Argentijn besloot nog een jaar bij Barcelona te blijven. "Iedereen is blij dat hij er weer is", aldus Koeman. "Het is aan ons nu om 'Leo' zo snel mogelijk weer in de juiste conditie te krijgen."

Barcelona slaat de eerste twee competitieweekeinden in La Liga over, omdat de club tot de kwartfinales (8-2 nederlaag tegen Bayern München) van de Champions League reikte. Zaterdag speelt de club wel een oefenwedstrijd, mogelijk gedeeltelijk met Messi. "In het begin wil ik iedereen 45 minuten laten spelen", zei Koeman. "Het is de eerste stap op weg naar het hoge niveau waarop we straks willen spelen."

Na het teleurstellend verlopen vorig seizoen gaf Messi te kennen Barcelona te willen verlaten. Mede na bemiddeling van zijn vader kwam hij op dat besluit terug.

Ansu Fati is nog niet wedstrijdfit bij Barcelona. Het 17-jarige toptalent, dat vorige week indrukwekkend debuteerde in de Spaanse nationale ploeg, heeft last van een heupblessure. De club zei niet hoe lang Fati afwezig is.

