Balletje trappen met vrienden en een gezellige rendez-vous in het park: ook vier Arsenal-spelers lappen coronamaatregelen aan hun laars CPG

23 april 2020

16u18

Bron: The Sun 0 Premier League Rustig een balletje trappen met een aantal maten, een auto laten wassen door een buitenstaander en een gezellige rendez-vous houden in het park: vier spelers van de Londense topclub Arsenal werden in een WhatsApp-gesprek op foto’s herkend bij het overtreden van de coronamaatregelen.

Recordaankoop Nicolas Pépé, aanvaller Alexandre Lacazette, en het duo David Luiz en Granit Xhaka zijn de schuldigen van dienst. Nadat eerder deze week spelers van Tottenham voor de tweede keer betrapt werden op het niet naleven van de coronamaatregelen, hebben nu ook een aantal spelers van Arsenal het moeilijk om zich aan de regels te houden, zo meldt The Sun.

Pépé - met een transfersom van 80 miljoen euro de duurste speler ooit van The Gunners - werd gespot met een tiental vrienden met wie hij in Noord-Londen een partijtje voetbal aan het spelen was. De politie sloot na het voorval het voetbalpleintje af. Lacazette vond het dan weer nodig om zijn auto door iemand anders op de oprit te laten kuisen, in plaats van het zelf te doen.

Four Arsenal stars have become the latest Premier League players to break government lockdown rules. https://t.co/kE5lwcqmTU SPORTbible(@ sportbible) link

Luiz en Xhaka gingen nog een stap verder door met elkaar af te spreken in een park in de buurt, iets wat vooralsnog niet toegestaan is in het Verenigd Koninkrijk.

Een woordvoerder van de club reageerde gisterenavond kort op het voorval. “We zijn blij dat we op de hoogte zijn gebracht van deze gebeurtenissen. We zullen er met de spelers over praten. Pépé hebben we reeds even gehoord. Hij deelt een huis met een aantal familieleden die bij het gebeuren waren betrokken. We hebben hem aan het belang van het volgen van de richtlijnen herinnerd.”

In Groot-Brittannië stierven inmiddels al meer dan 18.000 mensen aan de gevolgen van Covid-19.

