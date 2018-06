Australië tankt vertrouwen voor WK na ruime zege tegen Tsjechië, Zuid-Korea gaat onderuit XC

01 juni 2018

15u30

Australië heeft in het Oostenrijkse Sankt Polten in een oefenduel met oog op het WK Tsjechië verslagen met 4-0. Voor de Aussies, waar Mat Ryan (ex-Club en Genk) in doel stond, scoorden Matthew Leckie (32., 72.) en Andrew Nabbout (53.). Jakub Jugas legde met een owngoal (80.) de eindstand vast.

Op 9 juni oefenen de Socceroos nog tegen Hongarije in Boedapest. Op het WK staan ze tegenover Frankrijk (16 juni), Denemarken (21 juni) en Peru (26 juni).

Zuid-Korea, een andere WK-ganger, ging thuis in Jeonju met 1-3 onderuit tegen Bosnië-Herzegovina. Edin Visca was met drie treffers (29., 45., 80.) de grote man bij de Bosniërs. Jaesung Lee (30.) scoorde voor de Koreanen.

Op de wereldbeker neemt Zuid-Korea het op tegen Zweden (18 juni), Mexico (23 juni) en Duitsland (27 juni).