Aubameyang opnieuw de held: Arsenal wint Community Shield na strafschoppen tegen Liverpool

29 augustus 2020

19u54 0 Buitenlands voetbal Twee goals in de halve finale van de FA Cup, twee in de finale, een doelpunt en de beslissende strafschop in de Community Shield. Pierre-Emerick Aubameyang beleeft hoogdagen op Wembley. Arsenal klopte Liverpool met penalty’s in de seizoensopener.

Arsenalsupporters wachten ongeduldig. De aankondiging van het nieuwe contract van zijn topspits, Aubameyang, zit in de pijplijn. “Iets voor de komende dagen”, lachte hij. Even geduld dus. Ainsley Maitland-Niles was de man van de match, Aubameyang besliste ze. Hij opende de score en deed in de strafschoppenreeks de gordijnen dicht. Een kwartier later pronkte hij met de schaal. Na de FA Cup is de Community Shield de tweede trofee in een maand voor Arsenal. Coach Mikel Arteta glunderde. The Gunners tonen weer hun tanden.

Liverpool speelde nog niet als een kampioen. Er mag nog wat intensiteit bij. Henderson en Trent ontbraken. Divock Origi zat niet in de kern. Hij trainde de afgelopen week niet. Sowieso staat hij voor een zwaar jaar. Concurrent Minamino scoorde. Brewster klopte aan in de voorbereiding. Hij werd speciaal ingebracht voor de penaltyreeks, maar net hij miste.

Aubameyang strafte de misser af.

