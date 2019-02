Atlético-trainer Simeone vindt Oblak een betere doelman dan zijn ex-keeper Courtois. Maar wat zeggen de statistieken? TLB

09 februari 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving/Gracenote 0 Buitenlands Voetbal Speciale match voor Thibaut Courtois deze namiddag in het Wanda Metropolitano-stadion. De Rode Duivel trekt voor het eerst sinds zijn gevoelige overstap naar Real Madrid naar de thuishaven van Atlético Madrid. Courtois deed het van 2011 tot 2014 prima tijdens zijn uitleenbeurt aan ‘Atléti’, maar ook zijn opvolger Jan Oblak gooit er hoge ogen. Wie is nu de beste?

Courtois breidde zijn prijzenkast stevig uit tijdens zijn eerste periode in de Spaanse hoofdstad. De Limburger won met Atlético onder meer La Liga in 2014, de Copa del Rey in 2013, de Europa League in 2012 en de Europese Super Cup in datzelfde jaar. Ook in 2014 verloor Courtois met Atlético de finale van de Champions League. Om maar te zeggen: de doortocht van onze nationale nummer één bij de tweede club uit Madrid was een succes. En tóch gaf Atlético-trainer Diego Simeone aan dat hij zijn huidige doelman, de Sloveen Jan Oblak, de beste van de twee vindt. Geven de cijfers ‘El Cholo’ gelijk?

Eerst en vooral Courtois’ statistieken uit zijn tijd bij Atlético. Tijdens zijn eerste passage in de Spaanse hoofdstad kwam Courtois aan 111 optredens (9922 speelminuten) in de Primera Division. In 55 van die matchen hield hij zijn netten schoon - iets minder dan de helft dus. Courtois moest zich als Atlético-doelman in totaal 94 keer omdraaien in LaLiga, wat overeenkomt met een gemiddelde van 0,85 goals per wedstrijd.

Oblak: gemiddeld 0,58 tegengoals per match

De cijfers van Oblak in LaLiga ogen net iets beter. Verdeeld over de seizoenen 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 - Oblaks eerste drie seizoenen als titularis bij ‘Atléti’ - speelde de Sloveen 105 competitiematchen (9400 speelminuten), zes minder dan Courtois. Daarin slikte Oblak 33 goals minder Courtois - 61 tegenover 94. In zijn eerste drie seizoenen zat Oblak zo aan een indrukwekkend gemiddelde van gemiddeld amper 0,58 tegengoals per match.

In totaal hield de Sloveen 61 keer de nul - zes keer meer dan Courtois. Een kanttekening daarbij is wel dat clean sheets niet enkel de verantwoordelijkheid zijn van de doelmannen én dat Oblak en Courtois niet elke keer dezelfde verdediging voor hun neus hadden. ‘t Zijn factoren die de statistieken zeker beïnvloeden.

2018/2019

Ook wat het huidige seizoen in La Liga betreft, zijn de cijfers die Oblak kan voorleggen nog net een tikkeltje straffer dan die van Courtois. Dat Real zoekend was (en is) na het vertrek van Zinédine Zidane speelt daar een rol in. Atlético kan net als de voorbije jaren nog steeds rekenen op Simeone, die als geen ander zijn ploeg vanuit een stevige organisatie kan laten voetballen.

Courtois speelde dit seizoen tot dusver 19 matchen (1710 minuten) in de Primera Division, Oblak kwam al aan 22 partijen (1980 minuten). De Sloveen hield al elf keer de nul, Courtois acht keer en de Sloveen slikt gemiddeld ook minder goals per match: 0,64 per match tegenover 1,26 voor Courtois. De Rode Duivel moest zich al 24 keer omdraaien, Oblak nog maar veertien keer. Maar anderzijds doet Courtois gemiddeld wel meer saves per match. Gemiddeld zit onze landgenoot aan 2,68 saves per wedstrijd, bij de doelman van Atlético zijn dat er 2,59. Benieuwd wie deze namiddag de bovenhand haalt. Vanaf 16u15 krijgen we het antwoord.