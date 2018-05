Atlético haalt uit naar Barça na geflirt met Griezmann: "Ons standpunt is zeer duidelijk. We hebben nooit onderhandeld en willen dat ook niet doen" YP

Atlético Madrid is niet opgezet met het geflirt van FC Barcelona met hun Franse spits Antoine Griezmann. De Catalaanse club zou de clausule van 100 miljoen euro in het contract van Griezmann willen lichten en hem naar Barcelona halen. Dat melden Spaanse media.

De transfergeruchten rond Griezmann zorgen al een aantal maanden voor heel wat commotie in Madrid. "Het standpunt van Atlético Madrid is zeer duidelijk en is al meerdere malen bekendgemaakt. We hebben nooit onderhandeld over Griezmann en willen dat ook niet doen", zegt Miguel Angel Gil Marín, algemeen directeur van Atlético Madrid. "Een paar maanden geleden heb ik Josep Maria Bartomeu (de voorzitter van Barcelona, red) persoonlijk gezegd dat de speler niet te koop is. Ik heb hem ook laten weten dat zijn gedrag in strijd is met de integriteit van de competitie."

Volgens de Spaanse radiozender Cadena Cope zou Barcelona begin juli 100 miljoen overschrijven op de bankrekening van Atlético. De radiozender meldt ook dat de Spaanse kampioen al het rugnummer 7 heeft gereserveerd voor de Franse international. Maandag had Barça-voorzitter Bartomeu op de Catalaanse radio Rac1 toegegeven dat hij contact had met de makelaar van Griezmann en dat hij de Fransman "toevallig" tegengekomen was op vakantie op de Balearen.

Griezmann zelf blijft rustig onder de geruchten. Onlangs zei hij dat een contractverlenging bij Atlético ook mogelijk was en dat hij een beslissing zou nemen voor de start van het WK in Rusland. De speculaties komen in ieder geval ongelegen voor Atlético Madrid, dat op woensdag 16 mei de finale van de Europa League speelt tegen Marseille.