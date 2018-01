Atalanta wint ruim in Sassuolo met assist Castagne, Juventus voorlopig op kop LPB

28 januari 2018

00u10

Atalanta Bergamo heeft op de 22ste speeldag in de Serie A de drie punten gepakt op het veld van Sassuolo. De wedstrijd eindigde op 0-3. Masiello bracht Atalanta op het halfuur op voorsprong. Pas in de slotfase kon het team uit Bergamo de zege veilig stellen. Cristante, op aangeven van een stevig bikkelende Timothy Castagne, en Freuler zetten de eindstand op het bord. Atalanta staat in het klassement op de zevende stek met 33 punten. Sassuolo is veertiende met 22 punten.

Juventus is na vanavond alvast voor één dag leider in de Serie A. De kampioen van Italië won vrij moeizaam met 0-2 bij Chievo Verona, dat het duel met negen man beëindigde. Onze landgenoot Samuel Bastien werd al in de 37ste minuut weggestuurd met twee keer geel. Na een uur kon ook Fabrizio Cacciatore inrukken. Pas met twee man meer dwong Juventus de beslissing af. Khedira scoorde in de 67ste minuut, Higuaín deed dat enkele minuten voor tijd. Napoli kan de koppositie weer overnemen als het zondag wint van Bologna.