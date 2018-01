Atalanta wint ruim in Sassuolo, Castagne met assist LPB

27 januari 2018

20u20

Bron: Belga 0

Atalanta Bergamo heeft op de 22ste speeldag in de Serie A de drie punten gepakt op het veld van Sassuolo. De wedstrijd eindigde op 0-3. Masiello bracht Atalanta op het halfuur op voorsprong. Pas in de slotfase kon het team uit Bergamo de zege veilig stellen. Cristante, op aangeven van een stevig bikkelende Timothy Castagne, en Freuler zetten de eindstand op het bord. Atalanta staat in het klassement op de zevende stek met 33 punten. Sassuolo is veertiende met 22 punten.