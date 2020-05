Atalanta-speler (19) overleden nadat hij vrijdag onwel werd: “We zijn diep ontroerd” Redactie

11 mei 2020

15u21 6

Intriest nieuws uit het Italiaanse voetbal. Andrea Rinaldi, een amper 19-jarige middenvelder, is overleden. De voetballer lag al enkele dagen op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis in Varese nadat hij vrijdag onwel was geworden. Rinaldi had een scheurtje opgelopen in een bloedvatwand in zijn hersenen als gevolg van een hersenaneurysma, een blaasvormige uitstulping in een slagader. Dat werd hem fataal.

Rinaldi werd dit seizoen door Serie A-club Atalanta Bergamo uitgeleend aan vierdeklasser Legnano. De middenvelder is een jeugdproduct van de ploeg van Rode Duivel Timothy Castagne. Hij arriveerde op zijn dertiende bij de club, die aangeslagen reageert op haar website.

“Voorzitter Antonio Percassi en de hele Atalanta-familie zijn diep ontroerd door het overlijden van Andrea Rinaldi”, zo klinkt het. “We willen ons oprecht medeleven betuigen aan de naasten van Andrea en AC Legnano. Andrea stond positief in het leven en hij was zeer geliefd. Op het veld was hij een knokker en dat heeft Andrea nu ook gedaan. We moeten veel te snel afscheid van hem nemen, maar zijn fantastische glimlach zal voor altijd in de harten zitten van iedereen die hem dierbaar was. Het was een voorrecht om je te leren kennen. Ciao, Andrea.”

Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia #Atalanta, profondamente colpiti, partecipano commossi al dolore dei familiari e del @aclegnano per la scomparsa di Andrea #Rinaldi.



Ciao Andrea...https://t.co/BPqNgtp9HK Atalanta B.C.(@ Atalanta_BC) link

We are deeply saddened by the untimely passing of AC Legnano player, Andrea Rinaldi. All our thoughts are with his family and loved ones



Apprendiamo con dolore la notizia della prematura scomparsa di Andrea Rinaldi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutto l’AC Legnano AC Milan(@ acmilan) link