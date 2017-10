Assist van Adnan Januzaj levert Real Sociedad geen punten op - Mirallas onderuit in Leicester 15u40

Bron: Belga

Kevin Mirallas verliest met Everton in Leicester

Everton slaagt er maar niet in de negatieve spiraal te doorbreken. De Toffees verloren op de tiende speeldag in de Engelse Premier League met 2-0 op het veld van Leicester City. Het is al de zesde competitienederlaag voor Everton.



Everton ontfermde zich over het leer, maar kwam twee vroege doelpunten niet meer te boven. Jamie Vardy (18.) rondde een counter netjes af, Jonjoe Kenny (29.) werkte het leer ongelukkig in eigen doel. De Toffees dreigden mede dankzij een bedrijvige Kevin Mirallas, die zijn eerste basisplaats kreeg in het huidige Premier League-seizoen. Scoren lukte evenwel niet. In de tweede helft hield interim-coach David Unsworth Mirallas en de pijlsnelle Aaron Lennon verrassend aan de kant. Everton kwam in de slotfase nog goed weg, Vicente Iborra liet de 3-0 liggen.



Claude Puel debuteert als coach van Leicester City met een zege. Na een reeks van 7 op 9 staan de Foxes zo op een elfde stek. Everton bezet de achttiende plaats, net onder de degradatiestreep.

AFP

Assist Januzaj volstaat niet voor Sociedad

Adnan Januzaj heeft vandaag met Real Sociedad een 2-1 nederlaag geleden bij Getafe op de tiende speeldag in de Spaanse Primera Division. Janunzaj leverde na vijf minuten de assist voor de 0-1. Mikel Oyarzabal werkte af.



Na een uur werd Januzaj vervangen. De 0-1 stond toen nog op het bord. Angel Rodriguez (78e) en Jorge Molina( 84e, pen) bezorgden Getafe alsnog de drie punten.



Op de 11e speeldag in de Italiaanse Serie A boekte Lazio Roma een ruime 1-5 zege op het veld van rode lantaarn Benevento (1-5), dat nog altijd geen enkel punt sprokkelde. Jordan Lukaku mocht in de 58e minuut bij 1-3 invallen.

EPA

Penaltytreffer van Loris Brogno verlost Sparta van rode lantaarn

Sparta heeft op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie de rode lantaarn doorgegeven aan Roda JC. De Rotterdammers wonnen voor eigen publiek met 2-1 tegen Groningen. Loris Brogno scoorde het winnende doelpunt vanaf de penaltystip.



Sparta kwam in Het Kasteel op voorsprong dankzij Robert Mühren (22.), die voor twee seizoenen gehuurd wordt van Zulte Waregem. Ludovit Reis (36.) profiteerde van heel veel ruimte en hing de bordjes in evenwicht. Na een overtreding in het strafschopgebied op Mühren legde Brogno (43.) de 2-1 eindstand vast. De zoon van Dante Brogno werd in minuut 70 gewisseld voor Mark Veenhoven, die rood pakte in de slotminuut. Ryan Sanusi maakte wel de match vol voor Sparta, dat zijn tweede competitiezege boekt en van de laatste naar de vijftiende plaats klimt. Groningen is veertiende.



Stijn Vreven en NAC Breda keren na drie competitienederlagen op rij terug met een punt uit Utrecht. Het duel eindigde op 2-2. Bij de thuisploeg speelde Cyriel Dessers 70 minuten mee. Vreven had voor Arno Verschueren opnieuw een basisplaats in petto. De middenvelder maakte de match vol bij NAC, dat op de voorlaatste plaats vertoeft. Utrecht is negende.



AZ won met 1-2 op het veld van Heerenveen. Guus Til (73. en 90.) zorgde na de openingsgoal van Michel Vlap (21.) met twee treffers voor de ommekeer. Stijn Wuytens mocht van John van den Brom de hele wedstrijd spelen. AZ rukt op naar de vierde plaats, Heerenveen is negende.

ANP Pro Shots