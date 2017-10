Assist Thorgan Hazard levert weinig op, Witsel zet stap naar Champions League Bewerkt door GVS

Bron: Belga 0 AFP Buitenlands Voetbal Een assist van Thorgan Hazard in de beginfase heeft Borussia Mönchengladbach weinig opgebracht in het Bundesliga-duel tegen Bayer Leverkusen. Hazard en co kregen een 1-5 om de oren. Axel Witsel zette door een 2-1 zege met Tianjin een belangrijke stap richting Aziatische Champions League.

Thorgan Hazard zorgde met een assist voor Fabian Johnson (7.) mee voor een vroege voorsprong van Mönchengladbach tegen Bayer Leverkusen, maar na de rust drukte Leverkusen door. Sven Bender (48.) maakte de gelijkmaker, Leon Bailey (ex-Genk,59.) de 1-2, Julian Brandt (61.) de 1-3. Kevin Volland (69.) en Joel Pohjanpalo (81.) dikten zelfs nog aan tot 1-5. Stuttgart, met Orel Mangala in de basis, verloor met 1-0 bij Leipzig na een doelpunt van Marcel Sabitzer (23.).

Tianjin Quanjian, met Axel Witsel de hele wedstrijd in de ploeg, pakte in de Chinese competitie een belangrijke 2-1 zege tegen Hebei. Daardoor naderen Witsel en co tot op één punt van Hebei, dat de derde plaats bezet die recht geeft op de voorrondes van de Aziatische Champions League. De Belgische middenvelder pakte geel (66.). Er resten nog twee speeldagen.

In Schotland plaatste Celtic Glasgow, met Dedryck Boyata 90 minuten in de ploeg, zich voor de halve finales van de League Cup. Het ging met 2-4 winnen bij Hibernian. .