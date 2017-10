AS Roma wint zonder Nainggolan van Bologna, Juventus te sterk voor AC Milan 23u41 0 Photo News Buitenlands Voetbal Op de elfde speeldag van de Italiaanse Serie A heeft AS Roma met 1-0 gewonnen van Bologna. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Stephan El Shaarawy. Radja Nainggolan mocht op de bank rusten van coach Di Francesco.

Stephan El Shaarawy besliste de wedstrijd al in de 33e minuut. De Italiaan kwam ingelopen op een corner van Lorenzo Pellegrini en nam de bal op de slof. Roma staat nu vijfde met 24 punten, op 4 punten van leider Napoli.



Juventus won in de topper tegen AC Milan met 0-2 in San Siro. De Argentijn Gonzalo Higuain was tot tweemaal toe trefzeker. In de 23e minuut kreeg hij de bal mee van zijn landgenoot Paulo Dybala en schoot hij de bal tussen twee verdedigers voorbij doelman Donnarumma. In de 63e minuut verdubbelde Higuain de score op aangeven van Kwadwo Asamoah. De Argentijn haalde uit vanuit de tweede lijn. De bal raakte de paal alvorens hij tegen de netten rolde. Juventus is nu tweede met evenveel punten als leider Napoli, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. AC Milan staat op de achtste plaats met 16 punten.





