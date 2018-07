AS Roma-voorzitter Pallotta krijgt drie maanden schorsing in Champions League XC

20 juli 2018

18u03

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal AS Roma-voorzitter James Pallotta is drie maanden lang niet welkom tijdens wedstrijden van de Champions League. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA beslist. Pallotta kreeg die straf, nadat hij vorig seizoen kritiek had geuit aan het adres van de scheidsrechter na de return tegen Liverpool in de halve finale van het kampioenenbal.

Pallotta mag geen UEFA-wedstrijden bijwonen van september tot december. De Amerikaanse zakenman moet daardoor alle wedstrijden van AS Roma in de groepsfase vanuit zijn zetel volgen.

AS Roma won de terugwedstrijd tegen Liverpool met 4-2, maar dat was niet genoeg om de 5-2-nederlaag op Anfield weg te poetsen. Pallotta noemde de arbitrage na afloop "een slechte grap". De voorzitter wees onder meer naar een niet bestrafte handsbal van Trent Alexander-Arnold en een overtreding op Patrik Schick in het strafschopgebied. Volgens hem had AS Roma twee strafschoppen moeten krijgen. "Onacceptabel", mopperde Pallotta.

De Italiaanse traditieclub moet ook een boete van 19.000 euro betalen, omdat supporters zich tijdens de return misdragen hebben.