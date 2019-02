AS Monaco stuurt vicepresident de laan uit, Cercle ziet zo bestuurder wegvallen Redactie

14 februari 2019

17u26 0 Buitenlands Voetbal Vadim Vasilyev moet als vicepresident opstappen bij AS Monaco. Dat heeft de Monegaskisch club zopas bevestigd. De 54-jarige Rus betaalt het gelag voor de slechte resultaten en financiële droevige cijfers. Voorlopig heeft dit geen gevolgen voor Cercle Brugge.

Het ontslag van Vasilyev was een beslissing van de miljardair Dimitri Rybolovlev, de president van de club. “Samen met Vasilyev heb ik een lange reis van zes jaar afgelegd”, licht de man het vertrek van zijn gewezen rechterhand toe. “We oogsten veel succes, maar dit jaar werden en significante fouten gemaakt wat leidde tot onze slechtste uitslagen van de voorbije jaren. Ik ben actief betrokken geweest om naar oplossingen te zoeken. Het terughalen van coach Leonardo Jardim was er daar één van. Ook het aantrekken van nieuwe spelers tijdens de wintermercato was nodig.”

“Maar de veranderingen gaan door, nu met betrekking tot onze bestuurders. Daarom maakte ik de moeilijke beslissing om Vasilyev uit te zwaaien. Ik ben hem heel dankbaar en wil op 22 februari een nieuwe kandidaat voor de rol van vicepresident en algemeen manager introduceren.” Vasilyev was door de overname van Cercle door de Franse club ook gedelegeerd bestuurder bij de Vereniging, maar vooralsnog heeft zijn vertrek geen gevolgen voor de West-Vlamingen.