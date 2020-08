Arsenal zet Chelsea opzij en mag 14de FA Cup in prijzenkast zetten, Aubameyang twee keer aan het kanon Redactie

01 augustus 2020

20u35 0 FA Cup In Engeland heeft Arsenal z'n vierde FA Cup in zeven jaar gewonnen. De Gunners rekenden in de finale op Wembley af met stadsgenoot Chelsea. Pierre-Emerick Aubameyang was de grote man bij Arsenal met twee doelpunten.

De finale van de FA Cup van dit jaar was een heruitgave van de Europa League-finale van vorig jaar. Arsenal wou een gelijkaardig scenario absoluut vermijden - Chelsea won toen in Bakoe met 4-1 -, en dus begonnen de Gunners voortvarend op Wembley. Na twee minuten kopte Aubameyang een goede kans naast. Chelsea reageerde meteen via Mount, maar Arsenal-goalie Emiliano Martínez was op de afspraak.

Ondanks de goeie bedoelingen zaten de mannen van Mikel Arteta na vijf minuten in nesten. Na goed afleggen van Giroud gleed Pulisic veel te makkelijk langs Tierny. De Amerikaan vloerde Martínez van dichtbij, Frank Lampard juichte aan de zijlijn. Voor Chelsea was er lang geen vuiltje aan de lucht, tot Azpilicueta zich in z'n rug liet verrassen door Aubameyang. De Chelsea-aanvoerder ging aan de spits hangen, strafschop voor de Gunners. Aubameyang klaarde klus zelf en hing de bordjes in evenwicht. 1-1 was ook de ruststand.

Vlak na de pauze kregen de Blues een fikse tegenslag te verwerken. Man in vorm en doelpuntenmaker Christian Pulisic moest geblesseerd naar de kant. Een serieuze aderlating voor Chelsea, maar het ergste moest dan nog komen. Eerst toonde Pierre-Emerick Aubameyang nog eens wat een geweldige spits hij is. De Gabonees kapte Zouma uit en stiftte de bal vervolgens heerlijk over Caballero.

Enkele minuten later kreeg Mateo Kovacic ook nog eens z’n tweede gele kaart onder de neus geschoven. De Kroaat mocht gaan douchen, een streng oordeel van scheidsrechter Taylor. De schwung was helemaal weg bij de troepen van Frank Lampard, Arsenal mocht z'n 14de FA Cup de lucht in steken en trekt na een ontgoochelend seizoen in de Premier League zo alsnog Europa in. Voor Arteta is het meteen z'n eerste prijs als manager van Arsenal.