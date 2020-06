Arme Ochoa: ex-Standard-doelman toont hoe pijnlijk coronatest is XC

15 juni 2020

08u57 0 Buitenlands voetbal Een coronatest ondergaan, is pijnlijk. Dat weet nu ook de voormalige Standard-doelman Guillermo Ochoa (34). Op Instagram toonde de Mexicaanse keeper hoe bij hem een test op Covid-19 werd afgenomen. De beelden spreken voor zich.



Heel wat voetballers ondergaan deze periode een coronatest. Zo ook Guillermo Ochoa, de huidige doelman van het Mexicaanse Club América. De gewezen goalie van Standard filmde zichzelf toen er een wattenstaafje diep in z'n neus werd gestopt. En dat vond hij -zacht uitgedrukt- niet aangenaam. Ochoa kreunde en boog voorover met zijn hoofd tegen het raam.

In augustus vorig jaar verliet Ochoa Standard voor Club América, de ploeg waar hij op 18-jarige leeftijd debuteerde. Back to the roots. De Jupiler Pro League verloor zo een charismatisch figuur en bovenal een uitstekende doelman. Club América betaalde om en bij één miljoen euro voor ‘Memo’, die bij de Mexicaanse topclub vier miljoen euro per jaar verdient.

