Argentinië likt de wonden na busincident voor Superclásico: journalist beschuldigt FIFA-preses Infantino, voorzitters Boca Juniors en River Plate lijnrecht tegenover elkaar MDB

26 november 2018

13u14

Bron: La Nacion/Clarin/Olé 0 Buitenlands Voetbal Het busincident zindert nog na in Buenos Aires. Nadat de fans van River Plate de spelersbus van Boca Juniors te grazen namen en de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores werd uitgesteld, staan de voorzitters van beide clubs nu lijnrecht tegenover elkaar. De preses van River Plate vreest voor een juridische strijd, maar ook Gianni Infantino liet zich blijkbaar gelden. De FIFA-voorzitter, zaterdag ook aanwezig voor de clash, zou gedreigd hebben met sancties richting Boca Juniors als het team niet wilde spelen. Iets wat hij ontkent.

Vliegende stenen, flessen en traangas dat werd ingezet door de politie. Wat een voetbalfeest moest worden, draaide zaterdag helemaal anders uit in de Argentijnse hoofdstad. Nog voor er ook maar één keer op een bal werd getrapt, kwam de terugwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores in een slecht daglicht te staan. Op nieuwe beelden is te zien hoe de flessen en stenen, door River-fans gesmeten naar de bus van Boca Juniors, in het rond vliegen. Er belandde ook een fles vol op de voorruit van een begeleidende politiewagen. De bus werd dan wel geflankeerd door heer wat agenten op motors, maar veel bescherming leverde dat niet op.

Footage showing how ineffective the police were as the Boca Juniors team Bus was attacked by River Plate fans. pic.twitter.com/weWjSaIPIM Sports HOARD(@ nowhoardsports) link

“Infantino dreigde met sancties om de wedstrijd te laten doorgaan”

Bij Boca Juniors werden heel wat spelers getroffen. Door traangas of versplinterd glas waarbij Gonzalo Lamardo en Pablo Perez zelfs beiden een oogblessure opliepen. Voetballen zat er dan ook niet in en de aftrap werd telkens uitgesteld. Zaterdag 17u (21u Belgische tijd) werd 19u15. Dan weer zondagavond 17u, maar ook gisteren blonken de spelers uit in afwezigheid in het Monumental - de thuisbasis van River Plate. Dat de wedstrijd niet doorging, zorgde niet alleen bij de heetgebakerde fans voor frustratie, klaarblijkelijk ook bij Gianni Infantino. De baas van de FIFA zakte ook af naar Buenos Aires om de wedstrijd live bij te wonen. Volgens een Argentijnse journalist pakte Infantino uit met dreigementen aan het adres van Boca Juniors. “Als jullie niet naar buiten gaan om te spelen, dan worden jullie geschorst in deze competitie”, is wat journalist Juan Cortese naar eigen zeggen opving en naar buiten bracht. Een schorsing tussen de vijf en de tien jaar, zo wist de Argentijnse journalist van TyC Sports nog te vertellen.

Infantino heeft ondertussen al gereageerd op die beschuldigingen. “Ik wil, gezien de vele valse geruchten die de ronde doen, uitklaren dat ik op geen enkel moment gevraagd heb om de wedstrijd te laten doorgaan. Daarbovenop heb ik ook niemand bedreigd met sancties als de wedstrijd niet zou plaatsvinden. Elke beslissing over die partij gaat via de CONMEBOL (de Zuid-Amerikaanse Voetbalfederatie red.) en nooit via de FIFA”, vertelde hij aan La Nacion. “De feiten maken me triest”, ging Infantino nog verder. “Geweld mag geen plek hebben in het voetbal en de veiligheid en het welzijn van spelers en toeschouwers moet altijd prioriteit nummer één zijn.”

River Plate fans invading the mixed zone area, seen live on TV during an interview few moments ago. pic.twitter.com/C75i5ErVbH Mootaz Chehade(@ MHChehade) link

Normaal gezien zou Infantino slechts één dag in Buenos Aires vertoeven. Het werden er uiteindelijk twee waarna hij de Argentijnse voetbalwereld in puin achter liet. Twee mensen die wel binnen de Zuid-Amerikaanse landsgrenzen bleven zijn Rodolfo D’Onofrio en Daniel Angelici, respectievelijk de voorzitter van River Plate en Boca Juniors. Morgenochtend zitten ze om 10u (14u Belgische tijd) samen om een nieuwe datum te vinden voor de Superclásico. Ongetwijfeld onder hoogspanning, want Angelici diende al een formele klacht in bij de CONMEBOL na de incidenten met de fans van River Plate, hopend op een sanctie. Iets wat River Plate-voorzitter D’Onofrio duidelijk niet wist te appreciëren. Bij River Plate kruisen ze dan ook de vingers dat de wedstrijd niet na een juridische ingreep wordt beslist. “Als Boca zo wint, zou dat een absolute en totale schande zijn. Dat zou het grootste verraad zijn dat iemand kan doen”, vertelde D’Onofrio die eerder nog samen zat met Angelici om de wedstrijd met een dag uit te stellen. “Als je een akkoord bereikt en er dan plots een persconferentie volgt met de vraag om de partij nog eens uit te stellen, hoe zou je je dan voelen?”

Het laatste woord over de Superclasico is dus zeker nog niet gezegd. Alejandro Domínguez, voorzitter van de CONMEBOL, krijgt de lastige taak om met de presidenten van de rivaliserende teams tot een consensus te komen. “Ik roep iedereen in het Zuid-Amerikaanse voetbal op om met de hoogste prioriteit samen te werken aan het identificeren en bestrijden van de oorzaken en daden van geweld die ons voetbal elk jaar doordringt”, klonk het bij Domínguez op Twitter. Hij opperde eerder ook al om de wedstrijd zondag in vrede en met respect te laten doorgaan om zo “Zuid-Amerika van zijn beste kant te laten zien aan de wereld”. Wanneer River Plate en Boca Juniors dat exact mogen doen, blijft nog steeds een onbeantwoorde vraag.

Hago un llamado a que todos los actores del fútbol sudamericano fijemos como prioridad y unamos esfuerzos para identificar, entender y combatir las causas y los actos de violencia que cada año manchan nuestro fútbol. Alejandro Domínguez(@ agdws) link