Argentijnse WK-held stopte met voetballen omdat hij dacht dat de wereld zou vergaan: “Grootste blunder uit mijn carrière” MDRW

20 april 2020

11u30

Bron: The Mirror 0 Buitenlands voetbal Hij overwon malaria en teelbalkanker, sloeg een toptransfer af naar het grote Manchester United en kegelde Engeland uit het wereldkampioenschap. Het verhaal van de Argentijnse doelman Carlos Roa (50) leest als een roman. In een spraakmakend interview heeft hij het over zijn opmerkelijke beslissing om vroegtijdig op pensioen te gaan uit vrees voor de eeuwwisseling. “Ik verliet het voetbal op de top van mijn kunnen.”

Carlos Ángel Roa. Die naam doet bij de meeste voetballiefhebbers waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. Geen schande, want de Argentijnse goalie stond veelal bij bescheiden clubs tussen de palen. Hij begon zijn carrière in z’n thuisland bij Racing Club de Avellaneda. Daar liep de doelman op stage met de club in Azië malaria op. Gelukkig waren de dokters er snel bij en kon hij enkele maanden later opnieuw keepen. Het was wellicht een voorbode van de woelige carrière die Roa te wachten stond.

De 50-jarige Argentijn wordt in eigen land nog steeds op handen gedragen. In de achtste finales op het WK 1998 hielp hij z’n team aan de zege tegen Engeland na een zenuwslopende strafschoppenreeks. En dat was ook de clubs in de Premier League niet onopgemerkt voorbij gegaan. De goalie kon na die glansrol een lucratieve transfer maken naar Manchester United. Toenmalig coach Alex Ferguson zag in hem de vervanger van Peter Schmeichel. Carlos Roa speelde ondertussen bij het Spaanse RCD Mallorca, waar hij een paar jaar eerder moest herstellen van teelbalkanker. Ironisch genoeg kreeg geen enkele ziekte hem klein, maar was het vooral het kopje dat een onvergetelijke carrière in de weg stond.

Carlos Roa legde het aanbod van The Reds doodleuk naast zich neer, omdat... hij dacht dat de wereld in het jaar 2000 zou vergaan. “Ik stopte met voetballen en bereidde mij in Argentinië voor op het einde. Toen ik het nieuws bekend maakte aan mijn toenmalige club lachte iedereen me uit. Het was nochtans een weloverwogen beslissing die ik samen met mijn gezin genomen had”, vertelde hij in The Mirror.

Toen de Argentijn zag dat de wereld na de eeuwwisseling gewoon bleef draaien, haalde hij z’n handschoenen opnieuw van onder het stof. Met hangende pootjes klopte hij aan bij zijn ex-club Mallorca. Maar Roa haalde na zijn korte break nooit meer hetzelfde niveau. Jaren later kijkt hij met veel spijt terug op die afgeketste transfer naar Manchester United. “Op sportief vlak was dat de grootste blunder uit mijn carrière. Ik verliet het voetbal op de top van m'n kunnen. Ik had veel progressie kunnen maken door in Engeland te spelen.”

