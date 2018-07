Argentijnse voetbalwereld in rouw: 25-jarige doelman doodgestoken na straatgevecht met spits MDB

23 juli 2018

21u55

Bron: Olé 0 Buitenlands Voetbal In Argentinië kende een straatgevecht een dodelijke afloop. De 25-jarige Facundo Espindola, die als doelman de jeugdreeksen van River Plate doorliep, raakte in Buenos Aires verwikkeld in een aanvaring en werd neergestoken. Nahuel Oviedo wordt beschuldigd van de moord en werd al opgepakt. Hij staat als spits onder contract bij het Argentijnse San Telmo.

Facundo Espindola verliet 's nachts rond 6u30 een bar in Buenos Aires waarna er een gevecht uitbrak. De Argentijnse doelman die zonder club zat, raakte op straat slaags met enkele andere mannen. Er werden klappen uitgedeeld waarop Espindola uiteindelijk een steek in de borst kreeg. De 25-jarige jongeman stortte een paar meter verder neer. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.

Twee verdachten werden aangehouden waaronder Nahuel Oviedo. Ook hij is actief in de voetbalwereld. De 28-jarige spits speelde onder meer al voor het Argentijnse Huracan en het Chileense San Antonio. Na een nieuwe uitleenbeurt aan het Chileense La Serena ligt de Argentijn nu onder contract bij San Telmo.

De Argentijn vluchtte nog in een witte Peugeot 308 en werd enkele minuten later gearresteerd. Samen met een vriend zit Oviedo nu in de gevangenis. Bovendien heeft de spits al een strafblad. In 2011 werd hij voor drie jaar veroordeeld voor diefstal in een huis en in 2013 werd hij gearresteerd voor het aanvallen van een vrouwelijke agente.