Argentijnse fans hopen op terugkeer Messi en komen op straat: "Leo is hier op elk moment welkom"

28 augustus 2020

08u26 1 Buitenlands voetbal De saga tussen Lionel Messi en FC Barcelona is nog lang niet ten einde. Slechts een handvol clubs lijken in staat om Messi te kunnen betalen, Manchester City ligt meer dan ooit in poleposition. Nu duikt nog een opvallende kandidaat op. De fans van Newell’s Old Boys, Messi’s jeugdclub, zien ‘de Vlo’ maar wat graag terugkeren naar het oude nest en kwamen daarom zelfs op straat in hun stad Rosario.

“We hadden altijd gedacht dat Leo en zijn familie voor altijd in Barcelona zouden blijven, maar het nu erop lijkt dat hij gaat vertrekken, tonen we dat we klaar zijn om hem met open armen te ontvangen”, vertelt Roberto Mensi, leider van de fanclub van Newell’s Old Boys, Messi’s jeugdclub. “Misschien keert hij nu nog niet terug, maar we willen hem tonen dat hij hier op elk moment welkom is.”

Wat een wereldtopper als Messi kan vinden in Argentinië? “Hier kan hij opnieuw bij zijn vrienden zijn en spelen in zijn geboortestad, voor de club waar hij zijn opleiding gekregen heeft. We zijn er zeker van dat Leo hier op een dag weer zal spelen, zeker omdat hij al in het openbaar gezegd heeft dat hij ooit weer het shirt van Newell’s wil aantrekken.”

De videoboodschap van de leider van de fanclub van Newell’s Old Boys:



