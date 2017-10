Andrés Iniesta tekent contract voor het leven bij Barça PL

Bron: Belga 178 AFP Buitenlands Voetbal Andrés Iniesta heeft vanmiddag zijn handtekening onder een contract voor het leven gezet bij FC Barcelona. Iniesta is 33 jaar en één van de boegbeelden van de Catalaanse voetbalgrootmacht. Hoe lang Iniesta nog blijft voetballen, mag hij zelf bepalen. Daarna wordt besproken welke functie hij na zijn actieve carrière zal uitvoeren bij Barça. "Dit is voor mij een speciale dag", aldus Iniesta. "Ik mag doorgaan bij de club die als mijn thuis voelt."

De vorige overeenkomst van de aanvoerder van Barça, de enige club waarvoor Iniesta in zijn carrière aantrad, liep tot juni 2018. De middenvelder gaf vanmiddag samen met clubvoorzitter Josep Maria Bartomeu meer toelichting op een persconferentie. "In 118 jaar tijd is dit de eerste keer dat de club iemand een contract voor het leven geeft. Dit is een buitengewoon contract voor een buitengewone speler", aldus voorzitter Bartomeu. "Andrés maakt sinds 2002 deel uit van onze selectie en won zoveel prijzen. Dat gouden tijdperk moeten we vervolgen en daarmee sluiten we deze deal. We hebben altijd tegen iedereen op de club gezegd: kijk op tegen Andrés. Niet alleen vanwege zijn manier van spelen, maar ook hoe hij zich gedraagt en presenteert."

Iniesta maakte op 6 oktober 1996, exact 21 jaar geleden dus, zijn debuut voor FC Barcelona. De Spanjaard speelde op die dag zijn eerste wedstrijd voor de U14. Iniesta kwam 639 wedstrijden uit voor het eerste elftal en staat daarmee tweede op de lijst van spelers met de meeste wedstrijden voor de club. Enkel zijn voormalige ploegmaat Xavi Hernandez doet met 767 matchen beter. In 2002 debuteerde hij in het eerste elftal van Barça. Sinds 2015 is hij er aanvoerder. Met de Catalanen won Iniesta, die Spanje in 2010 naar de wereldtitel schoot, net als Lionel Messi 30 prijzen, waaronder acht landstitels en vier keer de Champions League.

