Andrea Pirlo zet na MLS-seizoen punt achter carrière: "Het is genoeg geweest"

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 afp Pirlo bij Juventus. Buitenlands Voetbal Andrea Pirlo zet in december een punt achter zijn professionele voetbalcarrière. De 38-jarige Italiaan zal aan het einde van dit kalenderjaar zijn contract bij New York City niet meer verlengen.

"Ik voelde dat mijn tijd is gekomen. Als je iedere dag wel een fysiek probleem hebt en niet meer kunt trainen zoals je wilt, dan is het op mijn leeftijd genoeg geweest", aldus Pirlo in de sportkrant La Gazzetta dello Sport.



De Italiaan met gouden traptechniek kende zijn grootse successen bij AC Milan waar hij tussen 2001 en 2011 onder contract stond. De spelmaker won met de Rossoneri onder meer twee keer de Champions League en de tweemaal de Serie A. Daarnaast behaalde hij met Juventus nog eens vier landstitels. Al is zijn hoogtepunt misschien wel de wereldtitel met Italië in 2006.

