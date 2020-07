André Schürrle hangt op 29-jarige leeftijd voetbalschoenen aan de haak: “Heb het applaus niet meer nodig” NVE

17 juli 2020

15u03 4 Buitenlands Voetbal Hoe een stukje kip zoveel invloed kan hebben. André Schürrle (29) won in 2014 nog het WK, hij gaf er zelfs de beslissende assist aan Götze in de finale. Nu stopt de Duitser met voetballen. Hij kwam onder meer uit voor Chelsea, Wolfsburg en Dortmund, maar na een ziekte die hij opliep tijdens zijn tijd in Londen werd hij nooit meer de oude. Eerder deze week raakte al bekend dat Schürrles contract bij Dortmund vroegtijdig werd stopgezet.

Hoe een bedorven stuk kip een carrière kan ruïneren. André Schürrle werd aangezien als één van de nieuwe grote namen in het Duitse voetbal. Hij maakte het mooie weer bij Mainz en nadien ook bij Bayer Leverkusen, wat hem een transfer opleverde naar Chelsea. Voor 21 miljoen euro. In z’n debuut tegen Hull in 2013 kwam hij nog tussen de lijnen voor... Kevin De Bruyne. Z'n eerste jaar op Engelse bodem was een succes: acht doelpunten in 30 wedstrijden. Die zomer mocht hij mee naar het WK in Brazilië, waar hij zowaar de beslissende assist gaf in de finale en Duitsland mee de wereldtitel bezorgde.

Het jaar daarop speelde Chelsea kampioen, maar de rol van Schürrle in die titel was gering. Hij kwam 14 keer in actie. De Duitser vertrok halverwege dat seizoen terug naar Duitsland, maar z’n kampioenenmedaille kreeg hij tot z'n eigen verbazing wel nog. De flankaanvaller vond z’n niveau van dat eerste seizoen nooit meer terug. Omzwervingen bij Dortmund, Fulham en Spartak Moskou waren geen succes.

Enkele jaren later gaf de Duitser toe dat een zware voedselvergiftiging aan de basis van zijn teloorgang lag. Op reis met ‘Die Mannschaft’ in Polen voor een EK-kwalificatiewedstrijd in 2014 - drie maanden voor zijn vertrek bij Chelsea - raakte de Duitser besmet met salmonella na het eten van kip.

“De dokters vonden niets, dus ik zat gewoon ziek thuis. Ik geraakte m’n bed niet uit. Het bleek om salmonella te gaan. Ik werd heel zwak. Je ziet zelf hoe mager ik ben, dus als ik drie, vier, vijf kilo verlies... Ik had de kracht niet en het duurde lang voor ik m’n kracht terug had. Ik kreeg nooit nog de kans om mezelf te bewijzen toen ik terug 100% was. Sindsdien heb ik geen kip meer gegeten.”

Eenzaam

“Ik dacht allang na over deze beslissing”, legde Schürrle uit. “Ik heb het applaus niet meer nodig.” De aanvaller verklaarde ook dat hij zich vaak eenzaam voelde in de voetbalwereld. “Zeker wanneer de hoogtepunten steeds meer uitbleven”, zei hij. “Je moet altijd een bepaalde rol spelen om in deze wereld te overleven.”

Het was al langer duidelijk dat de voormalige Duitse international en wereldkampioen van 2014 geen toekomst meer had bij Borussia Dortmund, de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier. De winger werd in 2016 van Wolfsburg overgenomen, maar kon nooit bevestigen bij de Borussen en werd vervolgens uitgeleend aan Fulham (2018-2019) en Spartak Moskou (2019-2020). De club uit de Russische hoofdstad dwong daarbij ook een aankoopoptie af, maar besloot die niet te lichten. De Duitser liet zijn contract bij Dortmund eerder deze week ontbinden. Voordien kwam het jeugdproduct van Mainz uit voor Bayer Leverkusen (2011-2013) en Chelsea (2013-2015).