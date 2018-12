Analist weigert zich te excuseren na zijn omstreden uitspraken over homo’s in het voetbal: “Denk dat ik kan zeggen wat ik vind” “Onze grappen zijn van een bedenkelijk niveau, maar niet haatdragend’’ LvW/TLB

Buitenlands Voetbal De uitzending van het Nederlandse voetbalpraatprogramma Veronica Inside werd gisteren met meer dan gemiddelde aandacht gevolgd. Analist Johan Derksen kreeg in aanloop de wind van voren nadat hij in een eerdere uitzending omstreden uitspraken deed over homo's in het voetbal. Zijn excuses aanbieden wilde Derksen gisteravond niet, maar hij erkende wel dat hij als hetero makkelijk praten heeft.

Derksen gaf gisteravond bij aanvang van het programma aan dat hij graag ingaat op de uitnodiging van de Nederlandse minister voor Emancipatie Ingrid van Engelshoven om te praten over zijn uitspraken. Maar dat moet dan wel gebeuren in het programma Veronica Inside - en dat heeft de minister volgens Derksen geweigerd. Derksen benadrukte gisteravond alvast dat hij niet homofoob is. “Onze grappen zijn van een bedenkelijk niveau, maar niet haatdragend.’’

Derksen erkende voorts ook dat hij als hetero makkelijk praten heeft. Bijvoorbeeld toen hij vorige week zei dat het makkelijk is om uit de kast te komen. De voetbalkenner zei wel degelijk te begrijpen dat een coming out een ‘worsteling’ is, maar dat het volgens hem nog veel zwaarder moet zijn om in de kast te blijven. “Iedere dag dat je jezelf verloochent is een dag te lang’’, stelde de Nederlander hij.



Daarom vindt Derksen dat homoseksuelen zich moeten “vermannen”, zeker de mensen die de afgelopen dagen hun coming out-verhalen deelden met de hashtag #SorryJohan. De analist noemde het stuk voor stuk “huilverhalen” van mensen die “in de slachtofferrol” kropen. En dat moeten ze juist niet doen, vindt hij. “Verman je nou, potverdorie, en zeg: ik kom uit die kast”, aldus Derksen. “Ik vind het nog veel erger dat mensen zichzelf verloochenen en in een hok blijven.”

Hoewel Derksen graag het gesprek zou aangaan met minister Van Engelshoven, gelooft hij niet in haar oprechtheid. Hij benadrukte dat ze hem mag bellen om het er één op één over te hebben. Ook was ze vanavond welkom om aan te schuiven bij Veronica Inside, maar dat zou ze hebben afgeslagen omdat het niet het juiste podium was. “Denk je dat ze mij om wil praten?’’, vroeg hij aan presentator Wilfred Genee. “Ze wil publiciteit, dit is voor de bühne. Niemand kent dat mens en nu heeft ze eindelijk de kans om mee te liften.”

“Ik denk dat ik kan zeggen wat ik vind’’, aldus Derksen. “Ik heb geen homo’s beledigd. Het is heel erg als iemand vanuit de anonimiteit van de tribune iets roept naar homo’s. Maar als iemand het zichtbaar op tv doet, doorspekt met humor, daar moeten ze wel tegen kunnen.”

Derksen kwam afgelopen week flink onder vuur te liggen na uitlatingen in Veronica Inside. In de uitzending van vorige week bespraken de mannen een brief van twee jonge homo’s. In die brief riepen zij de Nederlandse voetbalbond (KNVB) op iets te doen aan de homo-onvriendelijke sfeer in de stadions en in het betaald voetbal in het algemeen.

Derksen nam de mannen op de korrel. “Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben en tegen grappen kunnen’’, reageerde hij. “We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.’’ Vooral die laatste opmerking zorgde voor veel verontwaardiging. Als reactie deelden tientallen homoseksuelen gisteren hun vaak moeizame coming out-verhalen op sociale media met de hashtag #SorryJohan. Naar aanleiding daarvan liet minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) zich uit over de kwestie. Zij noemde de woorden van Derksen “pijnlijk”.

