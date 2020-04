Analist Gary Neville wil transferverbod na wilde geruchten over monsterdeal Harry Kane: “Dat voelt nu gewoon niet juist” MDRW

13 april 2020

17u55

Bron: Sky Sports 0 Buitenlands voetbal “200 miljoen en hij is van jullie.” Zo kopte The Daily Mail over de geruchten rond een eventuele overgang van Harry Kane naar Manchester United. Maar dat viel niet in goede aarde bij analist Gary Neville. De oud-speler van United vindt het onbegrijpelijk dat men in tijden van crisis goochelt met miljoenen en pleit daarom voor een transferverbod.

Nu het voetbal in quasi heel de wereld op z’n gat ligt, draait de geruchtenmolen overuren. Zo werd Zlatan Ibrahimovic vorige week nog gesignaleerd bij het Zweedse Hammarby IF, de club waar hij mede-eigenaar is. Ook Manchester United zou de transfermarkt afschuimen naar potentiële versterkingen. Zo wordt de Engelse topclub nadrukkelijk in verband gebracht met Jadon Sancho en Harry Kane. En dat mag wat kosten. Tottenham wil zo’n 200 miljoen euro vangen voor zijn goudhaantje. Ook voor Sancho zullen ‘The Reds’ een vergelijkbaar bedrag op tafel moeten leggen.

MAIL SPORT: £200m and ⁦@HKane⁩ is yours! #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/r3zdcULU68 Neil Henderson(@ hendopolis) link

Ongelukkige timing. Want verschillende Premier League-teams deden al een beroep op het noodfonds van de Britse regering. De reden: ze konden het loon van hun werknemers (geen spelers, red.) niet ophoesten. Ook Champions League-winnaar Liverpool bewandelde dezelfde piste, maar kwam na een storm van kritiek op zijn stappen terug. Bovendien pleiten zowel United als Tottenham voor een salarisverlaging van de spelers. “Als ik de spelersvakbond zou zijn, en ik weet dat beide clubs een salarisverlaging van dertig procent willen, dan zou ik het heel moeilijk vinden voor die spelers om hun club drie weken later een transfer van 200 miljoen te zien maken”, vertelt analist Gary Neville bij het Britse Sky Sports.

De fans van United zouden Sancho en/of Kane uiteraard graag zien schitteren op Old Trafford. Maar oud-speler Neville is daarover een andere mening toegedaan. “Dat voelt nu gewoon niet juist. Ik besef dat er altijd geruchten zullen zijn en dat de clubs dat moeilijk kunnen tegenhouden. Maar waar rook is, is vuur. Natuurlijk houden we allemaal van transfers, mezelf incluis. Ik kan alleen niet begrijpen dat er wordt gespeculeerd over een transfer van 200 miljoen, terwijl er achter de schermen wordt gesproken over een salarisverlaging. Als de Premier League hier een einde aan wil maken, moet het al die ploegen een transferverbod opleggen.”

