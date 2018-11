Amper goals met het hoofd, zijn favoriete tegenstander en zijn favoriete ploegmaat? Weetjes achter de 100 goals van Dries Mertens in het shirt van Napoli TLB

30 november 2018

07u15

Bron: Opta 2 Buitenlands Voetbal Speciale week voor Dries Mertens. De spits rondde in de Champions League-match tegen Rode Ster Belgrado de kaap van de 100 goals in het shirt van Napoli en werd zo op slag nog wat geliefder in de havenstad. Achter die 100 goals van Mertens zitten wel wat leuke weetjes. Dat hij weinig met het hoofd scoort (amper vier keer) zal weinigen verbazen. Maar weet u van wie de Rode Duivels het vaakst de beslissende pass kreeg? Of welke doelman het meest geklopt werd door de Leuvenaar? Hieronder het antwoord.

Het vaakst trefzeker met rechts én van binnen het strafschopgebied

Dat Mertens uitgegroeid is tot een échte spits, mag inmiddels wel duidelijk zijn. Dat tonen de statistieken van de voormalige winger ook aan. 81 van zijn 100 Napoli-goals scoorde Mertens immers van binnen het strafschopgebied. Negentien keer vertrok een succesvolle poging van de Leuvenaar van buiten de zestien. Het overgrote deel van zijn doelpunten scoort Mertens overigens met zijn rechtervoet (75%).

Strafschoppen, vrijschoppen en vooral na de pauze

Vijftien van Mertens’ goals kwamen er vanop een stilliggende bal. De Rode Duivel joeg tien strafschoppen tegen de touwen en ook vijf directe vrijschoppen lepelde hij in doel. Voorts valt ook op dat Mertens het liefst in het San Paolo-stadion van Napoli scoort en meestal doet hij dat na de pauze. 66 van zijn 100 Napoli-treffers scoorde Mertens op eigen veld (33 op vijandig terrein en 1 op neutraal terrein) en hij trof liefst 62 raak na de pauze.

Goed bij schot tegen Bologna, niet tegen Chievo

De ene tegenstander is de andere niet. Ook niet voor Dries Mertens. Waar de Rode Duivel tegen Bologna al negen keer kon scoren in amper zeven matchen, kon hij tegen Chievo nog geen enkele keer juichen in liefst negen matchen. Andere ploegen waar Mertens graag tegen speelt zijn Cagliari (8 goals in 6 matchen), Fiorentina (6 goals in 13 matchen), Torino (6 goals in 10 matchen), AS Roma (5 goals in 12 matchen) en Empoli (5 goals in 7 matchen).

Een (knappe) goal van Mertens tegen Bologna:

Niemand scoorde meer sinds zijn komst

Mertens speelt sinds het seizoen 2013-2014 in het shirt van Napoli en sindsdien scoorde niemand meer voor de ‘Partenopei’ dan onze landgenoot. Ook Gonzalo Higuain dus niet. Tussen 2013 en nu scoorde Mertens 100 keer in 251 duels, Higuain volgt in die tijdspanne op de tweede plaats met 91 treffers in 146 matchen. José Maria Callejon (74 goals in 273 matchen), Lorenzo Insigne (68 goals in 235 matchen) en Marek Hamsik (51 goals in 252 matchen) vervolledigen de top 5.

De ploegmaat waarmee Mertens de beste verstandhouding heeft, is Callejon. Toch volgens de cijfers. De Spaanse winger zorgde dertien keer voor de assist bij een treffer van Mertens, Insigne volgt op de voet met twaalf assists. Ook Hamsik (8 assists), Higuain (6 assists) en Allan (5 assists) horen tot de betere leerlingen van de klas.

En tot slot heeft Mertens nog een favoriet slachtoffer. Een favoriete doelman om tegen te scoren: Antonio Mirante. De Italiaan staat nu op de loonlijst van AS Roma, maar verdedigde tussen 2015 en dit jaar de kleuren van Bologna. Door Mertens moest Mirante zich in totaal al tien keer omdraaien. De nummer twee, Joe Hart (toen Torino), volgt op ruime afstand met vijf tegengoals. Ook Neto (toen Fiorentina en Juventus, vier tegengoals), Etrit Berisha (Atalanta, vier tegengoals) en Ciprian Tatarusanu (toen Fiorentina, drie tegengoals) zien Mertens liever niet in hun buurt komen.

