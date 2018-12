Amper 21 jaar en er plakt al een prijs van 75 miljoen euro op het hoofd van Frenkie de Jong. Maar daar gaat middenvelder opvallend nuchter mee om TLB

09 december 2018

11u48

Bron: NOS/FOX Sports 0 Buitenlands Voetbal De wereld ligt aan zijn voeten. Op zijn 21ste heeft Frenkie de Jong de internationale topclubs voor het uitkiezen. Pep Guardiola is een grote fan van de sierlijke middenvelder, maar Paris Saint-Germain lijkt voor 75 miljoen euro het pleit te zullen winnen. Hoe gaat De Jong zelf om met die astronomische bedragen die op zijn hoofd worden geplakt? Opvallend nuchter, zo blijkt.

De Nederlandse openbare omroep NOS kon De Jong gisteravond na de zege van Ajax tegen PEC Zwolle (1-4) strikken voor een gesprekje. De middenvelder scoorde op knappe wijze de 0-2 in het Mac3Park Stadion, maar de vragen gingen toch vooral over zijn mogelijke toptransfer.

“Momenteel speel ik nog bij Ajax en ik maak het seizoen hier sowieso af”, aldus De Jong. “Daarna zien we wel of ik nog een jaar, of twee of drie, blijf of dat ik naar een andere club ga. Er is nog niets besloten. Het is zeker een optie dat ik blijf, ik denk dat het ook gek zou zijn dat ik op dit moment in het seizoen al zou stellen dat ik vertrek.”

De Jong zelf is ook onder de indruk van de 75 miljoen euro die PSG voor hem veil zou hebben. “Maar ik heb zelf niet zo veel aan die 75 miljoen, dat is iets tussen Ajax en die clubs. Mij doet het niet veel. Natuurlijk hoor je de mensen erover praten en ik vind het ook heel veel geld, maar ik ga er niet anders door voetballen. Dat gevoel heb ik toch.”

