Amerikaanse voetbalvrouwen verdienen bij nationale ploeg meer dan hun mannelijke collega's Redactie

30 juli 2019

11u02

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De Amerikaanse voetbalvrouwen hebben tussen 2010 en 2018 34,1 miljoen dollar (ongeveer 30 miljoen euro) aan salarissen en bonussen uitbetaald gekregen, zo blijkt uit een financiële audit die de Amerikaanse bond US Soccer liet uitvoeren. En daarmee verdienden de vrouwen meer dan hun mannelijke collega's, die het met 26,4 miljoen dollar (24 miljoen euro) moesten stellen.

Al sinds maart is het hommeles tussen de Amerikaanse bond en de voetbalsters, die naar eigen zeggen te weinig verdienden en een zaak aanspanden om gelijke betaling te eisen. Volgens de 28 internationals was er sprake van "geïnstitutionaliseerde genderdiscriminatie", zoals een verschil in wedstrijdpremies. Buiten de rechtbank werd er vervolgens een vergelijk gevonden en zo konden de Amerikanen in relatieve sereniteit naar het WK in Frankrijk, waar ze een vierde wereldtitel veroverden. "De cijfers zijn volkomen uit de lucht gegrepen", klinkt het bij het Amerikaanse vrouwenteam. "Het is een trieste poging van de bond om de overweldigende steun die wij alom hebben gekregen te ondermijnen."

Daarnaast benadrukte de bondsvoorzitter dat de voetbalmannen in dezelfde periode meer inkomsten genereerden. 191 duels bij de mannen leverden 185,7 miljoen dollar op, terwijl bij de vrouwen de teller na 238 wedstrijden stopte op 101,3 miljoen dollar.

