Amerikaanse voetbalsters gaan in beroep voor gelijk loon, topspeelster Rapinoe "gechoqueerd" door uitspraak rechter

05 mei 2020

09u24

De Amerikaanse voetbalsters van het nationale vrouwenteam gaan in beroep tegen een eerdere uitspraak van een rechtbank in Los Angeles die stelde dat de speelsters niet hetzelfde loon als hun mannelijke collega’s moesten krijgen, zo maakte sterspeelster Megan Rapinoe bekend tijdens de uitzending ‘Good Morning America’ op ABC. “Ik was gechoqueerd door de uitspraak van die rechter”, bekende de 34-jarige Rapinoe. “We zullen zeker in beroep gaan. Wij gaan hier verder mee.”

Enkele dagen geleden leed het Amerikaanse nationale vrouwenvoetbalteam een zeldzame nederlaag: in de juridische strijd tegen de Amerikaanse federatie (USSF) om hetzelfde loon te bekomen als hun mannelijke collega’s trokken ze aan het kortste eind. De rechter in Los Angeles wees de claim van de wereldkampioenes af dat ze onderbetaald worden in vergelijking met het mannenteam. Het Amerikaanse team, dat de voorbije twee WK’s won, eiste de betaling van achterstallig loon ter waarde van 66 miljoen dollar (ongeveer 60 miljoen euro).

