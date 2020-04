Amerikaans onderzoek legt fraude bloot bij toewijzing WK 2018 en 2022, Rusland ontkent corruptie Redactie

07 april 2020

13u50

Bron: Belga 18 Buitenlands voetbal Amerikaanse aanklagers hebben maandag in Brooklyn na grootschalig onderzoek bekendgemaakt dat enkele toenmalige leden van het Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond FIFA steekpenningen hebben ontvangen om begin december 2010 bij de toewijzing van de WK’s 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar op die landen te stemmen.

Om het WK 2018 te organiseren waren naast Rusland ook Engeland, Spanje/Portugal en België/Nederland in de running. Voor het WK van 2022 waren er kandidaturen van Qatar, Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea en Australië. Uiteindelijk kwamen in het Zwitserse Zürich Rusland en Qatar als de verrassende winnaars uit de bus.

De onthullingen komen er na een grootschalig onderzoek naar het FIFA-schandaal, dat jaren geleden al losbarstte. “Voormalig Braziliaans bondsvoorzitter Ricardo Teixeira en voormalig CONMEBOL-voorzitter Nicolas Leoz ontvingen steekpenningen in ruil voor hun stem op Qatar, terwijl voormalig CONCACAF-voorzitter Jack Warner vijf miljoen dollar ontving in ruil voor een stem op Rusland”, zo klinkt het in de aanklacht. “Rafael Salguero, voorzitter van de Guatemalaanse bond, kreeg daarvoor één miljoen dollar.”

Ook worden twee voormalige topmannen van het mediabedrijf 21st Century Fox Inc aangeklaagd. Hernan Lopez en Carlos Martinez worden verdacht van fraude en witwassen. Ook oud-directeur Gerard Romy van het Spaanse mediabedrijf Imagina Media Audiovisual SL moet zich binnenkort verantwoorden, net als de leiding van een sportmarketingbedrijf uit Uruguay.

Kremlin ontkent corruptie bij toewijzing WK 2018

Rusland ontkent beschuldigingen over corruptie bij de toewijzing van het WK voetbal van 2018 aan het land. Volgens Amerikaanse aanklagers werden er steekpenningen betaald, maar dat ontkende de woordvoerder van de Russische president categoriek.

“We hebben de berichten in de media gezien en wij begrijpen niet waarover het gaat”, verklaarde Dmitri Peskov in een reactie op berichten dat enkele voormalige FIFA-toplui steekpenningen hebben ontvangen om begin december 2010 bij de toewijzing van de WK’s 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar op die landen te stemmen. “Rusland heeft het recht om het WK te organiseren op een faire manier verkregen. Er kwam op geen enkele wijze corruptie aan te pas. Wij ontkennen dit categoriek”, vervolgde de Kremlin-woordvoerder. Peskov benadrukte verder dat Rusland “het beste WK uit de geschiedenis” heeft georganiseerd en “heel het land er fier over is”.

Meer over Rusland

sportdiscipline

sport

voetbal

wereldkampioenschap

sportevenement

sportorganisatie