Amerika krijgt Oranje Leeuwinnen klein en wint voor vierde keer het WK Redactie

07 juli 2019

6

Oppermachtig. Ook de Oranje Leeuwinnen brulden in de finale van het WK vrouwenvoetbal lang niet voldoende hard om het favoriet Amerika lastig te maken: 2-0. Al had USWNT een lichte penalty, na ingrijpen van de VAR, nodig om via kapitein Rapinoe op het uur op voorsprong te komen. Lavelle deed erna met een knappe goal de boeken dicht. Of Donald Trump meeviert is nog maar de vraag -menig speelster clashte al met de president- maar de VS hebben hun vierde WK-triomf beet. (dadelijk meer)

