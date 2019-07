Amerika krijgt Oranje Leeuwinnen klein en wint voor vierde keer het WK ODBS

07 juli 2019

18u53 12 WK vrouwenvoetbal Oppermachtig. Ook de Oranje Leeuwinnen brulden in de finale van het WK vrouwenvoetbal lang niet voldoende hard om het favoriet Amerika lastig te maken: 2-0. Al had Team USA een lichte penalty, na ingrijpen van de VAR, nodig om via kapitein Rapinoe op het uur op voorsprong te komen. Lavelle deed erna met een knappe goal de boeken dicht in Lyon. Of Donald Trump meeviert is nog maar de vraag -menig speelster clashte al met de president- maar de VS verlengen hun titel en hebben in totaal al hun vierde WK-triomf beet.

WE’VE GOT THE LEAD AND KC IS GOING CRAZY! 🇺🇸 #FIFAWWC // @KC2026WorldCup pic.twitter.com/plFfDb6h2l Sporting KC(@ SportingKC) link

Sari van Veenendaal. De Nederlandse doelman, die al een groot aandeel had in de plaatsing van Oranje voor de finale, zorgde ook voor Amerikaanse kopbrekers. Een erg defensief Nederland kon Amerika lang afhouden, maar toen de Oranje muur in het derde kwartier de eerste barsten toonde, stond van Veenendaal pal. Julie Ertz en Alex Morgan, de Amerikaanse sterspeelster, waren er enkele keren dichtbij na enkele keren goed voorbereidend werk van de charismatische Rapinoe.

Omwille van het éénrichtingsverkeer werd de finale nooit een boeiend kijkstuk. En op het uur kreeg Oranje, loerend op die ene counter die er nooit kwam, de rekening gepresenteerd voor zijn wel erg afwachtend voetbal. Een penalty nadat van der Gragt ongelukkig tussenkwam op een van richting veranderde voorzet. Morgan tegen de arm geraakt en de duikgrage aanvalster theatraal naar de grond. Na ingrijpen van de VAR wees de Française Frappart naar de penaltystip. Een kolfje naar de hand van Rapinoe, die zo haar zesde WK-treffer aantekende en samen met Morgan en de Engelse White mede-topschutter is.

Na die openingsgoal werd pijnlijk duidelijk dat Oranje meer dan een maat te klein was voor dit Amerika. De defensieve dijk van de Leeuwinnen, nu wel verplicht hoger te spelen, werden losse zandzakjes. De score had hoger kunnen oplopen, maar uiteindelijk scoorde alleen Rose Lavelle met een knap overhoeks schot. Kylian Mbappé en Emmanuel Macron zagen in de tribunes dat USWNT kreeg wat het verdiende. Niet veel later stond Rapinoe na haar derde WK-finale met de cup te pronken.

De Verenigde Staten wonnen het WK ook al in 1991 (in de eerste editie), 1999 en 2015. Voor Nederland was het de eerste WK-finale. In 2017 veroverde Oranje in eigen land zijn eerste Europese titel. Zweden pakte zaterdag het brons door in de kleine finale in Nice met 2-1 te winnen van Engeland.

De Nederlandse voetbalsters nemen ruim 2,3 miljoen euro aan prijzengeld mee van het WK, voor de hoofdprijs krijgt Team USA 3,36 miljoen euro. Een bedrag dat slechts een schijntje is van wat Frankrijk vorig jaar verdiende op het WK voor mannen. De Franse voetballers kregen 32,1 miljoen euro mee naar huis, verliezend finalist Kroatië moest zich tevreden stellen met 23,6 miljoen. De FIFA heeft het prijzengeld voor het WK voor vrouwen weliswaar verdubbeld van zo’n 13 miljoen in 2015 naar nu 26,7 miljoen euro, maar het komt nog lang niet in de buurt van de bijna 350 miljoen die vorig jaar op het mannen-WK in Rusland werd verdeeld.

